التعليم تعلن قيمة الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2019/2020 في المدارس الحكومية لجميع المراحل والفئات المستثناة

قيمة الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2019/2020 في المدارس الحكومية، تعتبر إحدى الأمور التي تهمّ أكثر أولياء الأمور خلال هذه الأيام مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد، حيث بدأ يوم الأربعاء السابق، بالنسبة إلى طلاب الصفوف الأولى من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني الابتدائي، أما بالنسبة إلى الصفوف من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي سيبدأً من يوم السبت الموافق 21 من شهر سبتمبر القادم لعام 2019، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قرارها الوزاري رقم 193 لسنة 2019، والمؤرخ في 10 سبتمبر 2019 عن قيمة الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، في المدارس الحكومية ولجميع المراحل التعليمية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وانتهاءًا بالمرحلة الثانوية بفرعيها العام والفني، كما تضمن القرار الفئات المستثناة والمعفاة من دفع قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل، وهو ما سنوضحه بالتفصيل عبر السطور القادمة في هذه المقالة.







قيمة الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2019/2020







كم تبلغ قيمة الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية؟







وفقًا لما جاء في القرار الوزاري لوزارة التربية والتعليم رقم 193 لسنة 2019، تاريخ 10 سبتمبر 2019، والمتضمن النشرة الخاصة بالرسوم والمصروفات الدراسية لجميع المراحل التعليمية جاءت كما يلي:

قيمة رسوم مرحلة رياض الأطفال، 145 جنيهاً مصرياً.

قيمة رسوم المرحلة الابتدائية، 160 جنيهاً مصرياً.

قيمة مصروفات المرحلة الإعدادية، 150 جنيهاً مصرياً.

قيمة رسومالمرحلة الثانوية العامة، 195 جنيهاً مصرياً.

قيمة رسوم التعليم الفني بكافة أنواعه، 170 جنيهاً مصرياً.







وقد وجهت الوزارة كافة المديريات التعليمية وجميع المدارس الحكومية بعدم استيفاء أية رسوم من الطلاب خلاف ما ورد في نشرة الوزارة، ونوهت إلى أنه يمكن تحصيل تلك الرسوم إلكترونيًا عن طريق مكاتب البريد، أو من خلال ماكينات فوري.

الفئات المستثناة من سداد المصروفات الدراسية







وقد استثنى القرار الوزاري الآنف الذكر الفئات التالية من سداد المصروفات الدراسية( إعفاء من سداد الرسوم ) :

أبناء شهداء ثورة 25 يناير 2011.

أبناء شهداء الجيش والشرطة والقضاة.

أبناء شهداء ضحايا العمليات الإرهابية.

أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي بشرط إجراء بحث اجتماعي.

يتامى الأب.

أبناء المرأة المعيلة، ومهجورة العائل.

أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

أبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي والمفقودين في الحرب.

طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر ومحافظة شمال سيناء.

طلاب مدارس التربية الخاصة.

طلاب مدارس الفصل الواحد.

طلاب مدارس التعليم المجتمعي.

طلاب المدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال.