التعليم تعلن مواعيد تقديم المشروعات البحثية.. ويوم خاص للمتخلفين

تواصل وزارة التربية والتعليم، من إجراءاتها لإتمام العام الدراسي الحالي، الذي توقف منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت وزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور طارق شوقي، وقف الدراسة في المدارس، وإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مع استبدالها بالمشروعات البحثية (بديل الامتحانات)، للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.

وزارة التعليم تعلن جدول تسليم المشروعات البحثية

وكشفت وزارة التعليم، مؤخرا عن جدول تسليم المشروعات البحثية للفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب بجميع النوعيات، محددة فترة التقديم بين التاسع والسادس عشر من مايو الجاري، وفقا للجدول الزمني للتالي:

اليوم التاريخ الصفوف الدراسية السبت 9 مايو 2020 الصف الثالث الابتدائي – الصف الأول الإعدادي – الصف الأول الثانوي الأحد 10 مايو 2020 الصف الرابع الابتدائي – الصف الثاني الإعدادي – الصف الأول الثانوي الاثنين 11 مايو 2020 الصف الخامس الابتدائي – الصف الثالث الإعدادي – الصف الثاني الثانوي الثلاثاء 12 مايو 2020 الصف السادس الابتدائي – الصف الإول الاعدادي (الذين تخلفوا) – الصف الثاني الثانوي الاربعاء 13 مايو 2020 الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف الثالث والرابع الابتدائي – الصف الثاني الاعدادي الذين تخلفوا – الصف الاول الثانوي الذين تخلفوا الخميس 14 مايو 2020 الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف 5 و 6 ابتدائي – الصف الثالث الإعدادي الذين تخلفوا – الصف الثاني الثانوي الذين تخلفوا. السبت 16مايو2020 الطلاب الذين تخلفوا من جميع الصفوف.

تحديد يوم للمتخلفين في المشروعات البحثية

ووفقا للجدول السابق، فقد قررت الوزارة تخصيص يوم للمتخلفين عن تقديم المشروعات البحثية، لجميع الصفوف التعليمية، وهو يوم السبت الموافق 16 مايو 2020.