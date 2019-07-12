التعليم تعلن نتيجة تظلمات الصف الأول الثانوي 2019 السبت الموافق 13-7-2019

أكدت وازرة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها ستعلن عن نتيجة تظلمات الصف الأول الثانوي 2019، بعد أن فتحت باب تقديم التظلمات للطلاب والطالبات الذين اشتكوا من تعرضهم للضرر بسبب الخلل التقني والفني الذي حدث خلال تقديمهم امتحانات أولى ثانوي بالنظام الحديث “التابلت”، حيث قدم الطلاب الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني في شهر يوليو الماضي، وستعلن نتيجة تظلمات أولى الثانوي 2019 يوم غد السبت 13-7-2019 في جميع المدارس.

نتيجة تظلمات الصف الأول الثانوي 2019:

وكانت وزارة التربية والتعليم قد استقبلت تظلمات الصف الأول الثانوي 2019 فقام بفحص ما يقارب 16 ألف و 14 شكوى قام بتقديمها 34 ألف من طلاب الصف الأول الثانوي في مختلف أنحاء الجمهورية، وأجرت الجهات المسؤولة فحص دقيق لكافة الشكاوى التي وردت إليهم، حيث فتحت الوزارة باب تلقى الشكاوى والتظلمات لطلاب الصف الأول الثانوي في 26 يونيو 2019، واستمرت أعمال الفحص والمراجعة لمدة أسبوع كامل في جميع مديريات التربية والتعليم في محافظات مصر، وأتاحت الوزارة الفرصة للطلاب الذين تعرضوا خلال تأدية الامتحانات بالنظام الجديد لبعض المشاكل التقنية عملت على إعاقة استكمالهم تقديم الامتحانات التي بدأ طلاب أولى ثانوي في تقديمها منذ شهر مايو الماضي.

وكانت مديريات التربية والتعليم قامت بتشكيل لجان للإطلاع على تظلمات الصف الأول الثانوي، وتضم هذه اللجان كل من “مسؤولين في التعليم والتعليم الثانوي وشؤون الطلبة ومسؤول متخصص في التطوير التكنولوجي”، لإجراء عملية فحص ومعاينة الشكاوى التي وردته إليهم من طلاب أولى ثانوي والتأكد من مدى صحتها وأثبتها.