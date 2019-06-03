التعليم تكشف عن آلياتها الجديدة لكشف الغش بامتحانات الثانوية العامة

أصبح التقدم الكبير في وسائل الاتصال خلال السنوات الأخيرة يشكل عبئا ثقيلا على القائمين على أمتحانات الثانوية العامة، خاصة مع تسرب أو تسريب الكثير من أسئلة المواد الدراسية بعد لحظات قليلة من بدء الامتحان، هذا التقدم في أساليب الغش استتبع معه استحداث طرق جديدة متقدمة أيضا بالتبعية لمواجهة سبل الغش الحديثة، هذا ما قامت به وزارة التربية والعليم وأعلنته من خلال مؤتمرها اليوم الذي عقد بوزارة التربية والعليم.

آليات كشف الغش بامتحانات الثانوية العامة

بين اليوم الأستاذ خالد عبد الحكيم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين الثالث من يونيو 2019،الآليات التي سيتم اتباعها من قبل القائمين على تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة، وكشف عبد الحكيم عن أن كل مدرسة تحتوي لجنة لامتحانات الثانوية العامة سيكون بها 5 عصيان إلكترونية يحملها 5 من أعضاء الأمن للتأكد من عدم وجود أي وسيلة إلكترونية للغش بحوزة أيا من طلاب الثانوية العامة.

تأمين اللجان بالكامل مسئولية رجال الشرطة

ووضح عبد الحكيم في كلمته أن كافة إجراءات التأمين ستكون من اختصاص رجال الشرطة، وأشار إلى أنه في حالة وقوع أي أحداث شغب سوف تقوم وزارة التربية والتعليم بتطبيق إجراءاتها الاحترازية الجديدة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد طرحت منذ ثلاثة أسابيع تقريبا من خلال موقع الثانوية العامة رابط الحصول على رقم جلوس طلاب الثانوية للعام الدراسي 2018- 2019، من خلال الرابط التالي هنا.

هذا ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة لهذا العام يوم 8 يونيو القادم،لطلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في جميع محافظات الجمهورية.