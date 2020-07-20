التعليم تكشف عن ملامح و شكل الدراسة العام المقبل 2021

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي في تصريحات تليفزيونية له اليوم عن شكل الدراسة خلال العام الدراسي الجديد 2021، في ظل استمرار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدراسة ستكون العام المقبل تدمج ما بين التعليم التقليدي داخل المدرسة وما بين التعليم عن بعد.

ملامح شكل الدراسة العام المقبل 2021:-

أضاف وزير التربية والتعليم بأن شكل الدراسة العام الدراسي المقبل 2021 سوف يختلف حسب الفئة العمرية والصف الدراسي وذلك كالتالي:-

تلاميذ صفوف مرحلة رياض الأطفال سيكون الحضور يومياً لأن الأطفال في هذا السن الصغير لابد أن يكون حضورهم للمدرسة بشكل يومي، حيث أنهم في حاجة للتعامل بشكل مباشر مع المعلم.

تلاميذ الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الابتدائي، سيكون الحضور أيضاً بشكل يومي لأنهم بحاجة إلى التعامل بشكل مباشر مع المعلم من خلال المدارس.

طلاب الصف الرابع الابتدائي وحتى السادس الابتدائي سوف يتاح لهم التواجد بالمدرسة 4 أيام فقط.

طلاب المرحلة الإعدادية سيكون حضورهم إلى المدرسة ثلاثة أيام فقط في الأسبوع وباقي الأسبوع يكون التعليم عن بعد.

طلاب المرحلة الثانوية سيكون حضورهم إلى المدارس يومان فقط في الأسبوع.

وأكد وزير التربية والتعليم بأنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على شكل الدراسة خلال العام المقبل، وأنه فور الاستقرار على شكل الدراسة سوف يتم إعلانها للسادة أولياء الأمور.