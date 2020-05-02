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التعليم تكشف مصير من قام بالغش في الامتحانات الإلكترونية أو اشترى بحثًا

بواسطة dina badr
مصير من قام بالغش وزير التعليم

كشف وزير التربية والتعليم، الدكتور “طارق شوقي” مصير الطلاب الذين ثبت غشهم في الامتحانات الإلكترونية أو الذين قاموا بشراء الأبحاث، موضحًا أن من اجتهد بنفسه سينجح هذا العام، بينما سيدخل الباقي امتحانات الدور الثاني، معقبًا، لأن التربية جاءت قبل التعليم، خاصة وأن الوزارة تقوم بتقديم يد العون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك والتليجرام”.

مصير من قام بالغش

أكد وزير التعليم أن مصير من قام بالغش أو بشراء البحث سيكون دخول امتحانات الدور الثاني، ويذكر أن الوزير كان قد أعلن أنه سيتم الإعلان عن موعد تسليم المشروعات البحثية يوم السبت الموافق 2 مايو 2020، كما ستقوم الوزارة بتوضيح أساليب التسليم لمختلف المراحل سواء كانت:

  • طلاب سنوات النقل.
  • طلاب المنازل.
  • طلاب الدمج.
  • أبناؤنا في الخارج.

هدف المشروعات البحثية

ووفقًا لوزير التعليم، فإن الهدف من المشروعات البحثية تعليم الطالب الآتي:

  1. مهارات العمل الجماعي.
  2. مهارات التحليل.
  3. مهارات الاعتماد على الذات.
  4. مهارات صياغة الأفكار.
  5. مهارات ربط الموضوع.

نقاط هامة

  • المرحلة الابتدائية:
مصير من قام بالغش
طلاب الابتدائي
يقوم الطالب باختيار مشروع بحثي واحد من الأربعة مشروعات التي أعلنت عنهم الوزارة، ويمكن للطالب إعداد المشروع بمفرده أو في مجموعة، بحيث يكون أقصى عدد 5 طلاب من نفس الصف ونفس المدرسة، هذا بالنسبة للطلاب من الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي.
  • المرحلة الاعدادية:
مصير من قام بالغش
طلاب الاعدادي
يقوم الطالب باختيار مشروع بحثي من ثلاث مشروعات وفرتها وزارة التربية والتعليم، ويمكن للطالب إعداد المشروع بمفرده أو في مجموعة، على أن يكون الحد الأقصى 5 طلاب فقط، هذا بالنسبة للطلاب من الأول الاعدادي حتى الثالث الاعدادي.

عناصر المشروع البحثي

  • العنوان
  • المقدمة
  • ملخص الموضوع
  • صلب الموضوع
  • النتائج والملاحظات
  • وأخيرًا المراجع
  • كود الطالب.
  • يجب الانتباه إلى الإرشادات العامة المرفقة مع كل مشروع بحثي وفرته الوزارة.
dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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