التعليم تكشف مصير من قام بالغش في الامتحانات الإلكترونية أو اشترى بحثًا

كشف وزير التربية والتعليم، الدكتور “طارق شوقي” مصير الطلاب الذين ثبت غشهم في الامتحانات الإلكترونية أو الذين قاموا بشراء الأبحاث، موضحًا أن من اجتهد بنفسه سينجح هذا العام، بينما سيدخل الباقي امتحانات الدور الثاني، معقبًا، لأن التربية جاءت قبل التعليم، خاصة وأن الوزارة تقوم بتقديم يد العون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك والتليجرام”.

مصير من قام بالغش

أكد وزير التعليم أن مصير من قام بالغش أو بشراء البحث سيكون دخول امتحانات الدور الثاني، ويذكر أن الوزير كان قد أعلن أنه سيتم الإعلان عن موعد تسليم المشروعات البحثية يوم السبت الموافق 2 مايو 2020، كما ستقوم الوزارة بتوضيح أساليب التسليم لمختلف المراحل سواء كانت:

طلاب سنوات النقل.

طلاب المنازل.

طلاب الدمج.

أبناؤنا في الخارج.

هدف المشروعات البحثية

ووفقًا لوزير التعليم، فإن الهدف من المشروعات البحثية تعليم الطالب الآتي:

مهارات العمل الجماعي. مهارات التحليل. مهارات الاعتماد على الذات. مهارات صياغة الأفكار. مهارات ربط الموضوع.

نقاط هامة

المرحلة الابتدائية:

يقوم الطالب باختيار مشروع بحثي واحد من الأربعة مشروعات التي أعلنت عنهم الوزارة، ويمكن للطالب إعداد المشروع بمفرده أو في مجموعة، بحيث يكون أقصى عدد 5 طلاب من نفس الصف ونفس المدرسة، هذا بالنسبة للطلاب من الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي.

المرحلة الاعدادية:

يقوم الطالب باختيار مشروع بحثي من ثلاث مشروعات وفرتها وزارة التربية والتعليم، ويمكن للطالب إعداد المشروع بمفرده أو في مجموعة، على أن يكون الحد الأقصى 5 طلاب فقط، هذا بالنسبة للطلاب من الأول الاعدادي حتى الثالث الاعدادي.

عناصر المشروع البحثي