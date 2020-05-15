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التعليم تمد فترة تسليم المشروعات البحثية وتعلن موعد امتحانات الثانوية العامة

بواسطة dina badr
وزير التعليم وزير التعليم

أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور “طارق شوقي” عن قرار مد فترة تسليم المشروعات البحثية، ليصبح يوم 18 مايو الجاري، بعد أن كان 16 مايو، وكشف خلال المداخلة الهاتفية التي قام بها أثناء عرض برنامج “مساء دي إم سي” مع الإعلامي “رامي رضوان” والذي يتم بثه من خلال القناة التلفزيونية “أكسترا نيوز”، أن الوزارة ستقوم بتوضيح طرق تسليم المشروعات البحثية لطلاب التعليم الفني، كما أن طلاب صفوف النقل بالخارج متاح لهم تسليم المشروعات عبر منصة إدمودو.

تسليم المشروعات البحثية

سيبدأ طلاب المدارس الفنية يوم الأحد الموافق 17 مايو في تسليم المشروعات البحثية، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم الفني، وستستمر فترة التسليم حتى يوم الخميس الموافق 4 يونيو، والتسليم سيكون إلكتروني أو ورقي، وستبدأ الوزارة أعمال التقييم بعد انتهاء فترة تسليم المشروعات مباشرة، لتنتهي من أعمال التقييم قبل تسليم المدارس لامتحانات الثانوية العامة.

وذكرت الوزارة أن الطالب يجب أن يقدم نسختين من البحث “الأصل وصورة”، على أن يكون الأصل مكتوب بخط اليد، ولا يكون مكتوب على الكمبيوتر أو تصوير، والصورة يتم إرفاقها في نظروف مع جميع المرفقات سواء كانت رسومات خاصة بالمشروع أو أسطوانة مدمجة، كما أوضح الوزير طريقة رفع المشروع البحثي على منصة إدمودو من قبل.

رفع البحث على ادمودو

تسليم المشروعات البحثية على ادمودو
تسليم المشروعات البحثية على ادمودو

ذكر وزير التربية والتعليم أن موقع ادمودو متاح باللغتين “العربية والانجليزية”، بحيث يمكن للطالب اختيار اللغة المناسبة، ليقوم بعدها برفع البحث من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على منصة ادمودو.
  • تسجيل الدخول لحساب الطالب.
  • الضغط على “المشروع البحثي لعام 2019-2020”
  • الضغط على تحميل مشروع البحث، ويجب أن يتم تحميله بصيغة الPDF.
  • ملف الطالب يجب أن يحتوي على الكود التعريفي والسنة الدراسية.
  • إضغط على افتح
  • اختر أرفق.

امتحانات الثانوية العامة

كما ستقوم الوزارة يوم الأحد القادم بعقد اجتماعي بحضور وزيرة الصحة ورئيس مجلس الوزراء، للإعلان عن امتحانات الثانوية العامة والتنسيق مع وزارة الصحة لاتباع جميع الإجراءات الاحترازية، والتي سيتم تطبيقها خلال عقد الامتحانات، ويذكر أن الوزير قد ذكر في وقت سابق أن إعلان امتحانات الثانوية العامة سيكون يوم 15 مايو، ولكن مع موافقته الجمعة، فقد تم ترحيل الموعد ليوم الأحد.

dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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