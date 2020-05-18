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“التعليم” تنشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد بعد اعتماده من الوزير

بواسطة أحمد سعيد
جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد بعد اعتماده من الوزير وزارة التعليم تنشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد بعد اعتماده

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد بعد أن اعتمده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إذ تبدأ امتحانات الدور الأول، وفقًا لهذا الجدول الجديد، يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى الثلاثاء 21 يوليو 2020، إذ كان مقررًا أن تبدأ في يوم 7 يونيو المقبل وجرى تأجيلها لمدة أسبوعين، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيجري تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية خلال فترة امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ” 2019-2020″، إذ يجري تطهير وتعقيم جميع اللجان، حفاظًا على صحة صحة وسلامة جميع الطلاب من أي فيروسات معدية.

1 جدول امتحانات الثانوية العامة
2 تأجيل الامتحانات

جدول امتحانات الثانوية العامة

وأعن وزير التعليم قرارات عديدة خلال حضوره، اجتماع مجلس الوزراء، يوم أمس الأحد 17 مايو، تصب جميعها في مصلحة الطلاب والحفاظ على سلامتهم، كان أبرزها تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، ليبدأ يوم 21 يونيو المقبل، بدلا من يوم 7 في الشهر نفسه، بالإضافة إلى عدد من القرارات جاءت على النحو التالي:

  • اللجنة يوجد بها 14 طالبًا فقط لتوفير مساحات آمنة بينهم.
  • زيادة عدد المقرات الامتحانية للطلاب.
  • الامتحانات تبدأ الساعة 10 صباحًا.
  • حضور الطلاب أمام اللجان من الساعة التاسعة لخضوعه للإجراءات الوقائية.
  • دخول الطلاب للجان في طابور وبين كل طالب وآخر مترين.
  • إجراء مسح حرارى للطلاب قبل دخول اللجان وتوزيع كمامات عليهم.
  • توفير سيارات إسعاف حال الاشتباه في ارتفاع درجة حرارة أي طالب أو طالبة.

تأجيل الامتحانات

وفي سياق اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، كان وزيرة التعليم، قد قرر تأجيل الامتحانات إلى الدور الثاني مع الحصول على الدرجات كاملة، للطلاب الذين أصيبوا بحالة إعياء أو ارتفاع في درجات الحرارة في فترة الامتحانات بالدور الأول، وسيطبق ذلك القرار على الطلاب الذين دخلوا الحجر الصحي.

وأفاد وزير التعليم بأن أولياء الأمور الذين يخشون على أبنائهم من دخول الامتحانات هذا العام بأن يطلبوا تأجيلها إلى العام المقبل، وسيحصلون على جميع درجاتهم في جميع المواد، كما أكد الوزير أن مدارس STEM تخضع لجميع هذه الإجراءات التي ستطبق على مدارس الثانوية العامة.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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