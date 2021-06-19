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التعليم تنفي الأخبار المتداولة حول موعد نتائج الثانوية العامة 2021 في قطر

بواسطة محمود عطا الله

أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي بيان رسمي بخصوص موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2021 في قطر، حيث نفت الوزارة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تخص موعد ظهور النتيجة، وقالت الوزارة أنه يجب على الجميع من الجمهور الكريم أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها وهي موقع الوزارة ومنصاتها الرسمية، وأضافت الوزارة أن الكشف على موعد ظهور نتائج الثانوية سيكون قريبًا جدا.

هذا وينتظر الجميع نتائج الثانوية العامة القطرية 2021، حيث خاض اختبارات تلك المرحلة الهامة ما يزيد عن 12 ألف طالب وطالبة، وقد أدوا الاختبارات من يوم 24 مايو واستمرت حتى 13 يونيو 2021 الجاري، وقد نجحت وزارة التعليم في تنظيم الاختبارات بنجاح وتميز على الرغم من التحديات الصحية التي يمر بها العالم، هذا ومن المرتقب أن تعلن الوزارة عن موعد النتائج خلال الساعات القليلة القادمة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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