التعليم توضح إمكانية إجراء امتحانات الثانوية العامة أونلاين

ذكر وزير التربية والتعليم، الدكتور “طارق شوقي” خلال تصريحاته، أن أي تغيير لمواعيد امتحانات الثانوية العامة هذا العام يعني تغيير مواعيد دخول الجامعات، وهذا يضر بصالح الطالب، وأكد على أن الوزارة حريصة كل الحرص على ألا يضيع الطلاب سنة من عمرهم، جاء هذا خلال المداخلة الهاتفية التي قام بها وزير التربية والتعليم أثناء عرض البرنامج التلفزيوني “التاسعة”، المذاع على شاشات التلفزيون المصري مساء اليوم.

إمكانية إجراء امتحانات الثانوية أونلاين

أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور “طارق شوقي” أن إجراء امتحانات الثانوية العامة أونلاين، إجراء غير وارد بالمرة، وعلل هذا بأن عملية إجراء الامتحانات لطلاب الثانوية العامة، محكومة بعدة قوانين، كما أن نتيجة الامتحانات مرتبطة بتنسيق وفرص إلتحاق بالجامعات، وأكد على الحرص الشديد لجميع المؤسسات بالدولة على أن تُجرى اختبارات الثانوية العامة في نفس موعدها، ولم يتم تغيير ذلك إلى الآن.

إمكانية تأجيل امتحانات الثانوية العامة

كما أكد وزير التربية والتعليم خلال تصريحاته على عدم وجود إمكانية لتأجيل امتحانات الثانوية العامة، وعلل هذا بأن تأجيل الامتحانات أو إلغاؤها سيتسبب في العديد من المشكلات للدولة والطلاب، وعلى الجانب الآخر، لن تقوم الوزارة بإجراء الامتحانات إلا في حالة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سلامة الطلاب، ولذا ستحرص الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعلى رأسها زيادة المسافة بين الطلاب وزيادة أعداد اللجان.