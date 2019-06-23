التعليم توضح| الموعد النهائي لنتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي يترقب جميع طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي لنتيجة الترم الثاني لعام 2019، ومن المقرر الانتهاء من آداء الامتحانات خلال الفترة من 19 مايو حتى 1 يونيو، وآداء الامتحانات إلكترونياً بواسطة أجهزة التابلت، ووفقاً للنظام الحديث في تقييم مهارات الطلاب من حيث الفهم وليس الحفظ، وتم ذلك باستثناء عدد من الطلاب والمدارس ما يقرب من 500 مدرسة لم يطبق عليهم النظام الحديث، وقاموا بأداء الامتحانات ورقياً وليس إلكترونياً، وذلك لعدم جاهزية وكفاءة تلك المدارس إلكترونياً.

موعد نتيجة الصف الأول الثانوي

قام وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي” بتعقد مؤتمراً صحفياً، وذلك يوم الاثنين المقبل لكي يعلن عن نتيجة الصف الأول الثانوي لعام 2019، وسوف يعقد هذا المؤتمر بالديوان العام لوزارة التربية والتعليم في الثانية ظهراً.

روابط نتيجة الصف الأول الثانوي

يتمكن طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي لعام 2018-2019 من معرفة النتيجة عبر الروابط التالية

رابط نتيجة أولى ثانوي عبر موقع كلمة

رابط نتيجة أولى ثانوي النظام الحديث

رابط نتيجة أولي ثانوي النظام القديم

برجاء ترك اسم الطالب ورقم الجلوس أسفل المقال في حال ظهور النتيجة وعدم استطاعتكم بالحصول عليها، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم.

تعليمات وزارة التربية والتعليم لجميع المدارس

عممت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تواجد كلاً من مدير المدرسة، جميع أعضاء كنترول الصف الأول الثانوي، ومسؤول IT، في جميع المدارس الثانوية، وذلك لوجود استمارة تعرف باسم “استمارة التلميذ” على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن يتم ملأها في جميع المدارس صباح اليوم الأحد، وشددت وزارة التربية والتعليم على الالتزام بتلك التعليمات لكي لا يتم تعرضهم للمساءلة الفانونية.

يذكر بأن نتيجة الصف الأول الثانوي فور ظهورها سوف تصل إلى جميع الطلاب والطالبات على هيئة إشعار أو رسالة، عبر أجهزة “التابلت” الخاصة بكل طالب.