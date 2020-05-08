“التعليم” توضح حقيقة ربط استلام المشروعات البحثية بسداد مصروفات الطالب

نشرت بعض المواقع الإخبارية، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً بشأن رفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب نتيجة عدم سداد المصروفات المدرسية، فيما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تلك الأنباء مؤكدًا أنها مجرد شائعة.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير رصد الشائعات والرد عليها، تواصُله مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض استلام أبحاث الطلاب، نتيجة عدم سداد المصروفات المدرسية.

استلام المشروعات البحثية

وقالت وزارة التربية والتعليم: إن عملية استلام المشروعات البحثية أو أكواد الطلاب غير مرتبطة بدفع أي مصروفات مدرسية، كما سيجري استلام الأبحاث المُقدمة من الطلاب بدءًا من يوم السبت الموافق 9 مايو 2020 وحتى يوم 16من الشهر نفسه.

وشددت وزارة التعليم، على أنه سيجري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المدارس المُخالفة لهذه التعليمات، في إطار حرص الوزارة على مصلحة جميع الطلاب، وتسيرًا على أولياء الأمور في هذه المحنة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

تسليم الأبحاث ورقيًّا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن استلام المشروعات البحثية المكتوبة ورقيًّا ينطبق على فئات:

طلاب المنازل.

طلاب الخدمات.

طلاب الدمج والتربية الخاصة.

الطلاب المصريين في الخارج.

كل مَن يرغب في تسليم المشروع ورقيًّا.

ولفتت وزارة التعليم، أن أي طالب يرغب في تقديم البحث ورقيا، عليه بكتابته وتجهيزه ووضعه في ظرف مُغلق، وكتابة الرقم التعريفي، والصف الدراسي، على الظرف من الخارج، وتوضيح الفئة التي يتبعها، ويتوجه إلى مدرسته بدءً من 9 مايو حتى 16 مايو 2020، لتسليمه.