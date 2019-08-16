التعليم تُحدد آخر موعد لتلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مد فترة تظلمات طلاب الثانوية العامة من نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس الجاري وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور، حيث أن الشهر المحدد للتظلمات قد شهد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت من قبل فى يوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2019 عن فتح باب التظلمات من نتيجة الثانوية العامة 2019 لمدة شهر على أن يسدد الطالب المتظلم من نتيجة مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يتظلم منها، ويتم تحديد موعد للطالب لمراجعة أوراقة ويتم نشر النتيجة من خلال موقع الوزارة.

وصرح الأستاذ خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، ونائب مدير عام امتحانات الثانوية العامة بأن ما يقرب من 16 ألف و240 طالب وطالبة قد استفادوا من نتيجة تظلمات الثانوية العامة، وحصلوا على زيادة درجاتهم.

وقد تقدم بالتظلمات من نتيجة الثانوية العامة هذا العام 118 ألف و256 طالب وطالبة من نتيجة امتحانات الثانوية العامة، هذا وتبدأ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني حوالى 124 ألف و 436 طالب وطالبة تم توزيعهم على 278 لجنة امتحان على مستوي الجمهورية.