“التعليم” تُحدد مصير مَن لم يستطع أداء الامتحانات التجريبية

انطلقت الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم الأحد، من المنزل عبر أجهزة التابلت التي تسلمها الطلاب، فيما أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن هذه الامتحانات دون درجات ولا داعٍ للقلق لأن الهدف منها هو معرفة المشكلات وحلها قبل امتحانات شهر مايو المقبل.

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، إن الطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول منصة الامتحان التجريبي أو فتحوا الامتحان وخرجوا منه قبل انتهاء الإجابة عن الأسئلة بأكملها لا يجب أن يقلقوا، لأن الامتحانات الجريبية هدفها التدريب فقط على آلية التعامل مع الأسئلة الإلكترونية، وكذلك لاختبار الشبكات ومعرفة المشكلات لتلاشيها قبل امتحانات نهاية العام في مايو.

منصة الامتحانات التجريبية

وأضافت المصادر، الوزارة أن الطلاب والطالب الذي لم يتمكنوا من الدخول على منصة الامتحانات التجريبية، عليهم أن يتواصلوا مع الوزارة عبر أرقام التليفونات المحددة بغرفة العمليات في الوزارة.

وبالنسبة لمواعيد الامتحانات التجريبية، كانت وزارة وزارة التربية والتعليم، قد أعلنتها قبل أيام إذ تبدأ من الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وفقًا لكل محافظة كالتالي:

من الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا في محافظات: القاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والفيوم والأقصر، والبحر الأحمر.

من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا في محافظات: الجيزة، والغربية، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 ظهرًا في محافظات: الدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، وبني سويف، والإسماعيلية، والسويس، ومطروح.

من الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا في محافظات: الشرقية، والإسكندرية، والمنيا، وأسيوط، ودمياط، وبورسعيد، والوادي الجديد.

وأوضح وزير التعليم، أن الطالب في التوقيت الزمني المحدد له بحسب المحافظة التي يعيش فيها، يستطيع الدخول وفتح الامتحان، قبل انتهاء الوقت المخصص للاختبار وفق شريحة الوقت المحددة، وأن الطالب الذي لم يدخل على الامتحان فى الوقت المحدد لمحافظته لن يستطيع الدخول بعد مرور الوقت المحدد لدخول الامتحان.