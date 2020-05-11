“التعليم” تُحدد مواعيد التقديم لرياض الأطفال.. منشور رسمي بالتفاصيل

انتظر كثيرٌ من أولياء الأمور مواعيد التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسي الجديد “2020-2021″، فيما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الإثنين 11 مايو 2020، عن المواعيد في منشور رسمي وزعته على جميع المديريات التعليمية بجميع المحافظات.

وقالت وزارة التربية والتعليم: إن التقديم سيكون إلكترونيًّا وورقيًّا، ويبدأ من أول يونيو وينتهي في ٣٠ يونيو المُقبل، وفقًا للشروط المُتّبعة في كلّ عام، مُشددة على ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية في أثناء التقديم ورقيًّا في المدارس، بارتداء الكمّامة الطبية، وأن يكون مكان التقديم في المدرسة جيد التهوية ويراعى المسافات الكافية بين المواطنين.

التقديم لرياض الأطفال

وأضافت وزارة التعليم، في منشورها الذي عمّمته على جميع الميديريات، أن هذه الإجراءات التي شددت عليها في أثناء التقديم لرياض الأطفال للعام المُقبل، تأتي حرصًا على المواطنين “أولياء الأمور” والعاملين في المدارس من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أكد أنه لا يوجد سنة دراسية جديد في رياض الأطفال باسم “kg3″، وأن هذه المرحلة كما هي مقتصرة على kg1 و kg2، إذ جاء هذا التأكيد في تقرير رصد الشائعات والرد عليها الذي يصدره المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء.

نظام جديد

وفي سياق الحديث عن تحديد مواعيد التقديم لرياض الأطفال للعام المقبل، كانت وزارة التربية والتعليم قد أطلقت نظامًا جديدًا في عام 2018، يستهدف هذه المرحلة التعليمية وكذلك الصفين الأول والثاني الابتدائى، إذ يُركز على المُتعلّم والتلميذ في الوقت نفسه.

وقال وزير التعليم، إن الوزارة تهدف من هذا النظام الذي لا يشمل الامتحانات التقليدية، بل يعتمد على التعايش بين التلميذ والمدرس، وهو ما يحدث في العديد من دول العالم المتقدم، إذ إن هناك أساليب تقويم مختلفة يجري من خلالها قياس قدرات التلاميذ في هذه المراحل التعليمية.