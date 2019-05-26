التعليم تُرسل فاكس بإجراءات التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2019- 2020

أرسلت وزارة التربية والتعليم فاكس لجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بشأن الإجراءات الواجب اتباعها بخصوص التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي من خلال بوابة مركز المعلومات emis.gov.eg للعام الدراس الجديد 2019-2020 لجميع المدارس الحكومية والخاصة واللغات وقد جاء فى التعليمات ما يلي:

أولا: يتم التسجيل الإلكتروني فى الفترة من 1 يونيو 2019 وحتى 30 يونيو 2019 ومتاح لولي الأمر التقديم فى أكثر من مدرسة من خلال التسجيل بالرقم القومي للطفل المتقدم.

ثانياً: فى حالة تعذر ولي الأمر فى التسجيل الإلكتروني يمكنه التوجه للمدرسة مباشرة التى يرغب فى التقديم فيها ومعه صورة شهادة الميلاد المميكنة والأصل للإطلاع وصورة بطاقة ولي الأمر ليتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة بتسجيل رغبة الالتحاق إلكترونيا بالمدرسة.

ثالثاً: متاح للمدارس من خلال وحدة المعلومات طباعة كشوف المتقدمين إلكترونيا وذلك لتسليمها للجنة المختصة بالمدرسة للقيام بإجراءات القبول أو الرفض وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

رابعاً: فى الفترة من 1 يوليو وحتى 31 يوليو يتاح للمدرسة تحدي المقبولين مبدئياً من خلال التطبيق الإلكتروني، كما أنه متاح لولي الأمر اطلاع على المدرسة التى تم قبول ابنه فيها ويلزم على ولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي.

خامساً: يتم تشكل لجنة لاستلام الملفات الورقية للمتقدمين المقبولين بالمدرسة إلكترونياً، وعقب استلام الملفات يجب التسجيل الإلكتروني للمقبولين نهائياً واستلام ملفاتهم.

سادساً: طباعة الكشوف النهائية للمتقدمين وتسليمها للجهة المختصة واعتمادها وتسليمها للإدارة التعليمية التابع لها.

ونعرض صورة من الفاكس الوارد من وزارة التربية والتعليم بخصوص قبول طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2019 – 2020