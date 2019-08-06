التعليم تُعلن عن الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة 2019 بعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

والمعاهد المصرية يبحث طلاب المرحلة الثالثة عن الكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق الكليات 2019، وموعد فتح باب التنسيق للمرحلة الثالثة وتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة

بعد إعلان نتيجة المرحلتين الأولى والثانية يتم فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب بداية من الخميس 8 أغسطس 2019 حتى يوم 20 أغسطس ليتقدم الطلاب بطلبات التحويل بين الجامعات بنسبة 10% التي أقرها القانون ليلتحق الطلاب بالكليات التي تخضع للتوزيع الجغرافي وذلك للم شمل الأسرة المصرية، وبعد ذلك يتم فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة والذي يتزامن مع تنسيق الدبلومات الفنية ويكون بعد اجازة عيد الأضحى وتبدأ المرحلة الثالثة بنظام الدُفعتين.

تكون الدفعة الأولى للمرحلة الثالثة للطلاب الحاصلين على الحد الأدنى 50% ويتم إغلاق التنسيق دون إعلان النتيجة ليتم فتحه مرة أخرى ليتقدم الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني وينتهي الطلاب من تسجيل الرغبات في نهاية شهر أغسطس، ويتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة في بداية شهر سبتمبر ليتقدم بعد ذلك الطلاب إلى الجامعات للقيد بها.

الكليات المُتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة

تتزايد عمليات البحث من طلاب المرحلة الثالثة عن الكليات والمعاهد المتاحة والمتبقية للمرحلة الثالثة بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ومعرفة الحد الادنى للقبول في الكليات والمعاهد وإليكم الحد الأدنى لتنسيق الكليات بالكامل والكليات المتبقية في تنسيق المرحلة الثالثة:

يجب معرفة الكليات والمعاهد المتبقية واختيار الرغبات المُناسبة للمجموع الكلي للطالب ومراعاة التوزيع الجغرافي ومراعاة عدم استنفاذ الرغبات في الكليات الغير مناسبة للمجموع الكلي.