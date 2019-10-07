“التعليم” تُعلن عن مسابقة لتعيين 120 ألف مُعلم وتُطلق بوابة إلكترونية لتسجيل الوظائف

انتهى عصر اليوم الإثنين الموافق السابع من أكتوبر 2019 مؤتمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الذي عقده بديوان عام الوزارة، والذي تناول عدد من الأمور الهامة التي تتعلق بالوزارة، والتي كان من أبرزها فتح باب التعيين لـ120 ألف وظيفة ما بين معلم وإداري وعامل، كما كشف الوزير عن الخطة التي تتبعها الوزارة لعلاج التحديات، والإعلان أيضًا عن مجلة المُعلم المصري، بالإضافة للإفصاح عن شهادة الصلاحية للمعلم، والمفاجأة الأبرز هي إطلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف لأول مرة.







أبرز ما تضمنه مؤتمر وزير التعليم

وعن أبرز ما تضمنه مؤتمر وزير التربية والتعليم، نسردها لكم في النقاط الآتية:

التعرف على المشكلات المزمنة ومعالجتها من جذورها.

مواجهة مشكلة العجز في أعداد المُعلمين.

إطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس.

رابط بوابة التوظيف الجديدة: www.egmoe.org.

إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي.







وظائف التربية والتعليم

أما عن النقطة الأهم التي ينتظرها ملايين الخريجين، فقد أعلن الدكتور طارق شوقي عن حاجتها لـ120 ألف معلم للتعاقد، وفق الضوابط التالية:

التعيين سيكون لمدة عام يجدد لمدة 3 أعوام.

يتم تقديم الأوراق المطلوبة على البوابة الإلكترونية الجديدة.







فصل 1070 معلم بأحكام قضائية

كما أشار الوزير إلى أنه صدر قرار بفصل عدد 1070 مُعلم مُنتمين للجماعات المُحظورة وعليهم أحكام قضائية بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية.