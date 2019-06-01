“لمدة شهر”.. التعليم تُعلن فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بالصف الأول الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2019 / 2020 لولي الأمر لتسجيل الأطفال الملتحقين بالصف الأول الابتدائي اعتبارا من 1-6-2019 وحتى 30-6-2019 وينمن خلال هذه الفترة أن يقوم ولي الأمر بتعديل الرغبات خلال هذه الفترة وبعدها لا يمكن تعديل الرغبات، كما أكدت الوزارة على عدد من الشروط والتعليمات الخاصة بإجراءات التقديم للصف الأول الابتدائي للمدارس الرسمية والمتاحة من اليوم أمام ولي الأمر من هنا .

يمكن تسجيل طلبات التقديم للصف الأول الابتدائي من خلال بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم على الرابط من 1 يونيو 2019 وحتى 30 يونيو 2019 للمدارس الرسمية باستخدام الرقم القومي ويمكن تسجيل الرغبات فى أكثر من مدرسة كما يمكن ولولي الأمر التعديل خلال هذه الفترة ويجب الانتباه والتأكيد عند اختيار المحافظة التى تسكن فيها لأنه لا يمكن تعديلها فيما بعد.

كما أكدت الوزارة على ضرورة كتابة العنوان بشكل مفصل لأنه من أهم معايير القبول بالمدرسة، وأنه فى حالة تعسر ولي الأمر فى التسجيل الإلكتروني يمكنه التوجه للمدرسة التى يرغب فى التقديم فيها مباشرة ومعه صورة من شهادة الميلاد المميكنة للطفل والشهادة الأصلية للإطلاع وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها ليتولى مسئول المعلومات بالمدرسة التسجيل الإلكتروني لرغبات الطفل.

بعد انتهاء فترة التقديم فى 30 يونيو 2019 يتاح لولي الأمر معرفة المدرسة التى تم قبول نجله فيها من خلال التطبيق الإلكتروني ويلزم على ولي الأمر التوجه للمدرسة وتسليم الملف الورقي ليتم فحصه من خلال لجنة مختصة بذلك فى المدرسة، مع العلم بانه يتم ترتيب اختيار المدارس المتقدم لها ولي الأمر ولا يعني الضرورة أحقية القبول بنفس الترتيب الذى يختاره ولي الأمر ولكن القبول يتم وفق شروط القبول الخاصة بالصف الأول الابتدائي التى يضعها التنسيق الخاص بالمرحلة الابتدائية وآلتي يتم تطبيقها فى كل مدرسة.