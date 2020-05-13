“التعليم” تُعلن مد فترة تسليم المشروعات البحثية (بيان رسمي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مد فترة تسليم المشروعات البحثية لسنوات النقل السبع، بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، إذ جعلت الموعد النهائي لتسليم تلك الأبحاث في يوم الإثنين المقبل الموافق 18 مايو 2020.

وكاتت وزارة التربية والتعليم قد حددت مواعيد تسليم هذه الأبحاث في وقت سابق، إذ كان مقررًا لها من 9 مايو الجاري حتى 16 من الشهر نفسه، طبقًا لجدول أٌعلنت، تفاديًّا للزحام في المدراس على مستوى الجمهورية.

مد فترة تسليم المشروعات البحثية

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان اليوم الأربعاء: إن الدكتور طارق شوقي، وزارة التعليم، وافق على مد تسليم المشروعات البحثية لسنوات النقل حرصًا على مصلحة الطلاب، وتجنبًا للمشكلات المختلفة.

وكان وزير التعليم، قد كشف عن طرق التسليم الإلكتروني والورقي لتلك المشروعات بالنسبة لهذه السنوات، لافتًا إلى أن الوزراة تُفضل التسليم إلكترونيًّا، لكن في الوقت نفسه تسمح بإعدادها ورقيًّا وتسليمها في المدرسة في حال تعذر الطالب أو الطالبة في إعدادها إلكترونيا وتقديمها عبر الإنترنت.

طرق تسليم الأبحاث

وفي سياق الحديث عن مد فترة تسليم المشروعات البحثية لسنوات النقل، كان الوزير قد أشار إلى أن تسليم “الورقي” ينطبق على فئات طلاب المنازل والخدمات، والدمج والتربية الخاصة، وطلاب الخارج، وجميع مَن يرغب في ذلك، على النحو التالي:

تجهيز البحث ورقيًّا ثم وضعه في ظرف مُغلق.

كتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للمشاركين على الظرف.

وضح الحالة إذا كان الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة على الظرف من الخارج.

سلم الظرف للمدرسة في حدى أقصى 18 مايو 2020 (بعد التمديد).

أما عن خطوات التسليم البحث إلكترونيا عبر الإنترنت فإنها تكون كالتالي: