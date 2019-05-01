التعليم: فتح باب التقديم الإلكتروني فى المدارس اليابانية “بالشروط”

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم الإلكتروني فى المدارس اليابانية للعام الدراسي 2019 / 2020 فى مصر كما حددت الوزارة الشروط والتفاصيل الخاصة بالتقديم وذلك اعتباراً من اليوم 1 مايو 2019.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن أن التقديم سيكون إلكترونياً للمدارس اليابانية البالغ عددها 35 مدرسة يابانية موزعة على 21 محافظة للالتحاق بصفوف KG1 و KG2 والصفين الأول والثاني الابتدائي وفقاً للشروط والمعايير التى وضعتها الوزارة.

مصروفات المدارس اليابانية فى مصر

تبلغ قيمة المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية فى العام الدراسي الجديد 8800 جنيه كمبلغ شامل بالإضافة إلى 2000 جنيه للأنشطة، ويبلغ إجمالي المصروفات 10 آلاف و800 جنيه لكل طالب، بخلاف تكلفة الزي المدرسي وتطبيق وسيلة التواصل مع الطلاب الجدد وتكون الرسوم والمصروفات قابلة للزيادة بحسب القواعد التى تقرها وزارة التربية والتعليم مع بداية كل عام دراسي.

سن القبول بالمدارس المصرية اليابانية

السن والمرحلة من إلى موقف القبول المرحلة الأولي رياض أطفال 4 سنوات 5 سنوات عدا يوم واحد جديد بالكامل المرحلة الثانية من رياض الأطفال 5 سنوات 6 سنوات عدا يوم واحد استكمال للمدارس القائمة وجديد بالكامل للمدارس الجديدة المرحلة الأولي الابتدائية 6 سنوات 7 سنوات عدا يوم واحد استكمال للمدارس القائمة وجديد بالكامل للمدارس الجديدة المرحلة الثانية الابتدائية 7 سنوات 8 سنوات عدا يوم واحد استكمال للمدارس القائمة وجديد بالكامل للمدارس الجديدة

رابط التقديم فى المدارس المصرية اليابانية

وقد أعلنت الوزارة عن رابط التقديم الإلكتروني بالمدارس المصرية اليابانية، حيث يمكن لأولياء الأمور الراغبين فى التقديم لأبناءهم الدخول على التقديم الخاص بالمدارس اليابانية من هنا التعرف على الشروط والأحكام والتقديم.

وكانت المدارس اليابانية قد بدأ العمل بها فى العام الدراسي الحالي 2018/ 2019 واقتصر التقديم على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي فقط، وكانت اللغة الأساسية للدراسة هى اللغة العربية، وقد قررت الوزارة اعتباراً من العام الجديد أن تكون لغة الدراسة هى اللغة الإنجليزية.

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