التعليم : فتح باب التقديم في مدرسة تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات للحاصلين على الإعدادية بمجموع 220 درجة وراتب شهري للخريجين 15000 جنيه

في إطار السياسة التي تتبعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تطوير التعليم الفني، من خلال فتح مجالات فنية جديدة يحتاج إليها سوق العمل داخل مصر وخارجها، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إنشاء المدرسة التكنولوجية التطبيقية لصناعة الحلي والمجوهرات لتكون أول مدرسة متخصصة يتم إنشاؤها في صناعة الحلي والمجوهرات.

حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم بتوقيع بروتوكول إنشاء أول مدرسة متخصصة في مجال صناعة الحلي والمجوهرات مع احدي شركات القطاع الخاص، لتكون أول مدرسة تكون متخصصة في مجال صناعة الذهب والمجوهرات، خاصة وأن صناعة الذهب مهمة جداً في عدد كبير من دول العالم.

شروط القبول بالمدرسة التكنولوجية لتطبيقات صناعة الحلي والمجوهرات:-