التعليم : فتح باب التقديم في مدرسة تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات للحاصلين على الإعدادية بمجموع 220 درجة وراتب شهري للخريجين 15000 جنيه
شروط التقديم في مدرسة تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات
في إطار السياسة التي تتبعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تطوير التعليم الفني، من خلال فتح مجالات فنية جديدة يحتاج إليها سوق العمل داخل مصر وخارجها، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إنشاء المدرسة التكنولوجية التطبيقية لصناعة الحلي والمجوهرات لتكون أول مدرسة متخصصة يتم إنشاؤها في صناعة الحلي والمجوهرات.
حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم بتوقيع بروتوكول إنشاء أول مدرسة متخصصة في مجال صناعة الحلي والمجوهرات مع احدي شركات القطاع الخاص، لتكون أول مدرسة تكون متخصصة في مجال صناعة الذهب والمجوهرات، خاصة وأن صناعة الذهب مهمة جداً في عدد كبير من دول العالم.
شروط القبول بالمدرسة التكنولوجية لتطبيقات صناعة الحلي والمجوهرات:-
- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية بنين / بنات بمجموع 220 درجة.
- يدرس الطالب 4 أيام دروس عملية ويومان دروس نظرية.
- يحصل الطالب على مكافأة شهرية قدرها 300 جنيه.
- المدرسة متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات ومكانها بمحافظة القليوبية بمدينة العبور.
- فتح باب التقديم بها إلكترونياً على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وحتى منتصف الشهر الجاري.
- تبدأ الدراسة بها في العام الدراسي الجديد منتصف شهر سبتمبر الجاري.
- سيتم عقد اختبارات لقبول الطلاب المتقدمين في اللغة العربية واللغة الانجليزية.
- إذا نجحت هذه المدرسة سوف يتم تعميم تجربة إنشاءها في كافة محافظات الجمهورية، بهدف خلق فرص عمل حقيقية جديدة للشباب سواء داخل مصر وخارجها في مجال صناعة الحلي والمجوهرات.