«التعليم» لأولياء أمور الثانوية العامة لغات: هذه هي الموافقة الأخيرة

وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس على استمرار أداء امتحانات طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الرسمية للغات في مادتي العلوم والرياضيات باللغة التي يرغبون أداء الامتحانات بها ؛ ويكون سير الامتحانات بنفس طريقة سيرها العامين الماضيين.

ورقتان للأسئلة

أما عن سير الامتحانات فسوف يتم توزيع ورقتين للأسئلة واحدة باللغة العربية والأخرى تكون باللغة الإنجليزية، أو واحدة باللغة العربية والأخرى بالفرنسية، وللطالب حق الاختيار في أيهما يجيب ؛ وحسب رغبته وقدرته على الإجابة.

الحكومة تستجيب لمطالب أولياء الأمور

ويأتي ذلك في استجابة طيبة من مجلس الوزراء لما طالب به أولياء أمور طلاب الثانوية العامة لغات ، عن طريق بوابة الشكاوى لوزارة التربية والتعليم ومجلس النواب بشأن استمرار أداء الامتحانات للرياضيات والعلوم حسب رغبة الطالب ، ويكون على الوزارة أن تطبق نظام التعليم الجديد على السنوات الأولى من التعليم ومرحلة الثانوية العامة.

الموافقة الأخيرة

ومن جانبه أشار طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن هذه الموافقة ستكون الأخيرة لطلاب المرحلة الثانوية.