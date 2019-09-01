التعليم| موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة وتقديم الأوراق للجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالم عن فتح باب التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، ليلتحق الطلاب بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2018-2019، وكان قد تم غلق باب التنسيق للمرحلة الثالثة للدور الأول في الاسبوع الماضي وبدأ الموقع مرة أُخرى بتلقي رغبات طلاب الدور الثاني والتي بدأت في 31 أغسطس 2019 ويتم غلق باب التنسيق الإلكتروني يوم الأربعاء الموافق 4/9/2019.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بعد انتهاء طلاب الدور الثاني من تسجيل الرغبات وإعلان النتيجة يوم 6/9/2019 على أقصى تقدير ليتقدم بعد ذلك الطلاب إلى مكتب التنسيق لاستلام بطاقة الترشيح والتقدم بعد ذلك للكليات والمعاهد بالجامعات المصرية للقيد بها.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

يمكنكم الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات فور الإعلان عنها رسميا عن طريق الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكتروني وكتابة الرقم السري ورقم الجلوس والرقم القومي للطالب لمعرفة الكلية التي وقع عليك اختيارها.

موعد فتح تقليل الاغتراب

يتم فتح باب تنسيق تقليل الاغتراب بعد يومين من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ومن المتوقع أن يكون في 8/9/2019 ولمدة أسبوع ليسجل الطلاب رغباتهم من جديد في التحويل بين الكليات المناظرة والغير مناظرة في حدود النسب التي أقرها القانون.