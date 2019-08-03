التعليم والدفاع يوقعان اتفاقاً لتدريس مقررات ذات طبيعة عسكرية لطلاب التعليم الفنى

بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكري بوزارة الدفاع المصرية، وقعّت وزارة التربية والتعليم الفنى بروتوكول للتعاون يهدف إلى تحسين انضباط الطلاب بالسنة الأولى بمدارس التعليم الفنى، واعتبارها كفترة تأسيس عسكري للطلاب.

وفى بيان لها أوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية بأنه سيتم تنفيذ بروتوكول التعاون مع وزارة الدفاع بداية من العام الدراسى القادم فى 27 مدرسة للتعليم الفنى الصناعي، بواقع مدرسة واحدة فى كل محافظة.

وأوضحت التعليم بأنه سيتم تدريس مقررات ذات طبيعة عسكرية من ضباط يتم اختيارهم على مستوى عالى بمعرفة وزارة الدفاع، مع اعتبارها مواد (نجاح ورسوب)، وسيتم تطبيق قواعد انضباطية للطلاب تشمل تحسين سلوكهم وتأكيد شعور الانتماء والولاء للوطن، بهدف تكوين شخصية مواطن صالح، وهى الجوانب التى تعمل تحقيقها وزارة التربية والتعليم الفنى.

من جانبها، تبدأ وزارة التربية والتعليم فى إعطاء توجيهات للمديريات التعليمية بمختلف محافظات مصر لتوفير البنية اللازمة لتطبيق بروتوكول التعاون مع وزارة الدفاع، والتى تشمل توفير التجهيزات بالمدارس، بداية من الطابور الصباحى، وتوفير أعلام الجمهورية، والمكاتب الإدارية، وكذلك حجرات التدريب المناسبة ووسائل التدريب المختلفة من شاشات عرض، وتجهيزات صوتية، وأجهزة الكمبيوتر، وكذلك تأمين أسوار وبوابات المدارس، كما سيتم تطبيق نظام مصاحب لتحسين انضباط طلاب الصفين الثانى والثالث الفنى.

أما المدارس المختارة لتطبيق بروتوكول التعاون فى محافظات مصر فهى :

1- مدرسة الشهيد أحمد أبوبكر المعدنية بمحافظة القاهرة

2- مدرسة طوسون الصناعية بنين بمحافظة الإسكندرية

3- مدرسة دمنهور الزخرفية بنين بمحافظة البحيرة

4- مدرسة بسيون الصناعية بنين بمحافظة الغربية

5- مدرسة كفر الشيخ المعمارية الزخرفية بمحافظة كفر الشيخ

6- مدرسة قويسنا الصناعية بنين بمحافظة المنوفية

7- مدرسة بنها الميكانيكية بنين بمحافظة القليوبية

8- مدرسة عرفة عبدالمطلب الصناعية بمحافظة الدقهلية

9- مدرسة دمياط المعدنية بنين بمحافظة دمياط

10- مدرسة الزقازيق المعمارية بمحافظة الشرقية

11- مدرسة بورسعيد الزخرفية بمحافظة بورسعيد

12- مدرسة المهندس إبراهيم أحمد عثمان الصناعية بمحافظة الإسماعيلية

13- مدرسة السويس الصناعية البحرية بنين بمحافظة السويس

14- مدرسة إمبابة الصناعية بمحافظة الجيزة

15- مدرسة طامية الصناعية بنين بمحافظة الفيوم

16- مدرسة الفشن الصناعية بنين بمحافظة بنى سويف

17- مدرسة المنيا المعمارية الزخرفية بنين بمحافظة المنيا

18- مدرسة مبروك الميكانيكية بنين بمحافظة أسيوط

19- مدرسة سوهاج الزخرف بمحافظة سوهاج

20- مدرسة قنا الميكانيكية بنين بمحافظة قنا

21- مدرسة الأقصر الميكانيكية بمحافظة الأقصر

22- مدرسة إدفو الصناعية بنين بمحافظة أسوان

23- مدرسة مطروح الزخرفية المعمارية بمحافظة مطروح

24- مدرسة الخارجة الصناعية بنين بمحافظة الوادي الجديد

25- مدرسة الغردقة الصناعية بنين بمحافظة البحر الأحمر

26- مدرسة الشهيد محمد سمير شراب الصناعية بنين بمحافظة شمال سيناء

27- مدرسة رأس سدر الصناعية المشتركة بمحافظة جنوب سيناء