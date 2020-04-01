التعليم: 3 طرق لطلبة أولى ثانوي لإجراء الامتحان التجريبي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة استعدت بشكل كافي من أجل بداية الامتحانات التجريبية لطلبة الصف الأول الثانوي العام، والذي من المقرر أن يبدأ يوم الخامس من شهر أبريل الجاري، موضحا أن الاختبار ليس كما يعتقد الطلبة أنه امتحان يحصل عليه الطلبة على درجات.

التعليم: اختبارات الصف الأول الثانوي هدفها تدريب الطلاب على الأسئلة

وأوضحت الوزارة أن الطالب من الممكن أن يدخل على منصة الامتحان من خلال 3 طرق وهم من خلال شريحة الإنترنت التي يحصل عليها من المدرسة أو من شبكة الواي فاي، أو من الممكن أن يدخل عليه من خلال الإنترنت الأرضي في منزله، مؤكدا أنه لا يوجد أي ضرر إن استخدم الطالب الإنترنت الأرضي في الدخول على منصة الامتحان.

وقالت مصادر داخل الوزارة في تصريحات صحفية أن أسئلة اختبارات الصف الأول الثانوي العام ستكون من مقرر الفصل الدراسي الثاني، ويُتاح للطالب أداء الاختبار في أي وقت بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى عصر اليوم، مشيرا إلى أن الهدف من الاختبار هو تدريب الطلبة على تلك النوعية من الأسئلة وليس الهدف منه نجاح ورسوب.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن تطبيق عمليات التعليم عن بعد خلال الفترة المقبلة وأن الاختبارات ستكون بشكل إلكتروني في ظل قرارات الدولة بتعليق الدراسة داخل المدارس والجامعات لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلبة في ظل الانتشار الكبير للمرض في العالم كله.