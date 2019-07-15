التعليم : 4 حالات لحصول الطلاب على درجات من التظلم من نتيجة الثانوية العامة

اليوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2019، هو أول أيام التقدم بتظلم من الدرجات للطلاب المتضررين من درجاتهم التي حصلوا عليها في بعض المواد الدراسية بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن باب التظلم للطلاب المتضررين من درجاتهم في الثانوية مفتوح من اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019 ولمدة ثلاثون يوماً.

إجراءات التقدم بالتظلم للطلاب المتضررين من درجاتهم بالثانوية العامة:-

1- يقوم الطالب ومعه ولي الأمر بالتوجه إلى أقرب بنك من البنوك الوطنية وهي بنك مصر أو البنك الأهلي المصري أو أي مكتب بريد لسداد مبلغ مائة جنيه عن كل مادة دراسية يريد التظلم منها لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

2- يتوجه الطالب وولي أمره إلى المدرسة لسحب استمارة نجاحه ثم يقوم بتصويرها صورتين وختمها من المدرسة كصورة طبق الأصل لبيان درجاته بها.

3- يتوجه الطالب وولي أمره إلى مقر لجنة النظام والمراقبة الذي حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم بالمديرية التعليمية التابع لها الطالب ومعه إيصال السداد وكذلك صورة استمارة نحاجه وصورة بطاقة ولي الأمر الشخصية واستيفاء طلب يحصل عليه من مقر لجنة النظام والمراقبة يكتب فيها اسم الطالب ورقم جلوسه والشعبة والمواد المطلوب التظلم من درجاتها، ثم تسليم هذا الطلب مرفق به صورة الاستمارة والبطاقة الشخصية.

4- يتسلم مندوب لجنة النظام والمراقبة طلب التظلم من ولي الأمر أو الطالب ويعطيه إيصالاً بموعد ذهابه إلى الكنترول لكي يقوم الإطلاع على المواد المتظلم منها.

5- فى اليوم المحدد للإطلاع على ورقة الإجابة بالكنترول، يتوجه الطالب وولي أمره مبكراً من الساعة 8 صباحاً، ويحصل على رقم يتم بموجبه يعرف ترتيبه من بين الموجودين للإطلاع على إجاباته.

6- تقتصر عملية الاطلاع على ورقة الإجابة على صورة ورقة الإجابة وليست الورقة الأصلية ويمنع على الطالب أو ولي الأمر أن يصطحب معه التليفون المحمول.

7- يقوم الطالب وولي الأمر بالاطلاع على ورقة الإجابة وكتابة تقرير بملاحظاته عن الورقة والتي تتضمن عدم تصحيح سؤال معين أو وجود جزئية غير مصححة أو أن أحد الأسئلة درجاته موجودة بالداخل ولم تحتسب بالخارج أو خطأ في مجموع المرايا.

حالات الحصول على درجات من التظلم:-

تقتصر حالات الحصول على درجات من التظلم في ثلاث حالات فقط وهي :-

1-وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة.

2- خطأ في جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقة تلك الدرجات لما هو مدون على المرآة الخارجية للكراسة.

3- خطأ في جمع الدرجة الكلية للسؤال أو الأسئلة على المرآة الخارجية للكراسة.

4- أية ملاحظات أخرى يكون لها تأثير وتؤدي إلى رفع درجاته في المادة المتظلم منها.