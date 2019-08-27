التقاء رئيس جامعة عين شمس بسفير أذربيجان لبحث سبل التعاون المشترك

التقى السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بالسيد السفير الأذربيجاني في القاهرة ” تورال رضاييف ” ، وقد جاء ذلك في مقر قصر الزعفران ، وجاء ذلك بحضور السيد الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وكذلك السيد الأستاذ الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ، والسيد الأستاذ الدكتور سلوى رشاد عميد كلية الألسن ، بالإضافة إلى كل من السيد الأستاذ الدكتور إسراء عبد السيد مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة ، والسيد الأستاذ الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.

كما قد جاء هذا اللقاء بحضور مجموعة من أساتذة قسم اللغات الشرقية في كلية الآداب تحت قيادة السيد الأستاذ الدكتور رانيا فوزي ، حيث قد قام كل من رئيس جامعة عين شمس وسفير أذربيجان ببحث مختلف سبل التعاون الثنائي المشترك في كا من مجالات النفط والفنون ، والعلوم وكذلك تبادل الأساتذة ، وأخيرًا الطلاب.

وخلال اللقاء أعرب السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني عن سعادته بمدى عمق الروابط الثقافية التي تقوم بربط البلدين معًا ، وأكد على أن جامعة عين شمس قد قامت باتخذا العديد من الخطوات المهمة والمؤثرة ، في كل من مجال رعاية ودعم الطلاب الوافدين من الجنسيات المختلفة ، ويأتي ذلك في ظل حرص الجامعة على توسيع قاعدة الشراكات الدولية مع مختلف الجامعات الموجودة حول العالم.

وعلى الجانب الآخر كان قد أبدى سفير أذربيجان بالقاهرة تورال رضاييف حرص بلاده على القيام بتدشين مركز ثقافي أذربيجاني في القاهرة على أن يكون ذلك بالتعاون مع جامعة عين شمس ، وأشار “تورال رضاييف” إلى حرص السفارة على الاستفادة من مختلف الخبرات و الكوادر التي تمتلكها جامعة عين شمس ، وذلك لكونها واحدة من أقدم وأعرق وأهم الجامعات المصرية والإفريقية.

كما قد قام كل من الجانبين بالعمل على بحث طرق وسبل الاستفادة من مختلف التخصصات مثل النفط ، والعلوم ، والفنون في أذربيجان ، كما قد قام السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني بالحث على دراسة إمكانية استفادة كلية الهندسة من تخصصي هندسة النفط والهندسة الطبية ، ويأتي ذلك بهدف العمل على فتح آفاق علمية ، وبحثية وأكاديمية جديدة في الجامعة.

كما قد قام السيد السفير الأذربيجاني باستعراض مختلف الإمكانيات العلمية والبحثية المختلفة في دولة أذربيجان ، حيث تحتوي على 16 جامعة حكومية ، و 22 جامعة مستقلة ، كما تعتبر جامعة باكو الجامعة الأم في أذربيجان ، والتي قد تم تأسيسها في عام 1919.

وفي نهاية اللقاء الذي قد جمع بين كل من الجانب المصري ، والجانب الأذربيجاني ، قام السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة عين شمس بإهداء درع الجامعة إلى سفير دولة أذربيجان ، كما اتفق كل من الجانبين على عقد مجموعة من جلسات العمل من أجل حرصهم على تفعيل سبل التعاون المشترك بين البلدين.