التقديم في كلية الشرطة 2019-2020: تعرف على قواعد الالتحاق بكلية الشرطة واختبارات القبول

بدأت موسم الاختبارات أمام الطلاب للالتحاق بكلية الشرطة حيث أكد رئيس أكاديمية الشرطة ومساعد وزير الداخلية اللواء / أحمد إبراهيم عن فتح باب القبول أمام الطلاب للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2019/ 2020 ، وسوف نقوم معكم من خلال هذا المقال بعرض كافة الاختبارات التي يجب على المتقدمين اجتيازها للالتحاق بكلية الشرطة.

اختبارات القبول بكلية الشرطة

أوضح مساعد وزير الداخلية أن هناك مجموعة من الاختبارات لابد من اجتيازها للطلاب للحصول علي فرص القبول بكلية الشرطة ومن هذه الاختبازات:-

اختبارات القدرات وهو اختبار يتم إجراءه بصورة اختبار تحريري ويأتي الهدف منه لقياس مستوى ثقافة الطالب في المعلومات العامة، وفي حالة تعرض الطالب للرسوب في هذا الاختبار لا يحق له الحصول علي فرصة اخزي لأجراءه.

اختبار كشف السمات والمقصود به أن يخضع الطالب المتقدم لقياس قدراته وسماته الشخصية بجانب معرفة ميوله المهنية، ولا يسمح له بأداء الاختباز مرة أخري في حالة الرسوب في في المرة الأولي.

اختباري المقاس والقوام والمقصود به قياس طول القامة للطالب حتي يتم التأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة والمقررة من قبل الكلية، وفي حالة الرسوب فيه لا يحق له إجراءه مرة أخري هذا بالنسبة لاختبار المقاس.

اختبار القوام والمقصود به التأكد من تناسب طول الطالب مع وزنه ويكون الطول ٩٠ وفي هذا الاختبار يسمح للطالب بإعادته مرة واحدة فقط.

اختبار الكشف الطبي وفي هذا الاختبار يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة من قبل اللجنة المختصة، وهذا الاختبار أيضآ يمكن للطالب من إعادته مرة أخري واحدة فقط.

اختبار الكشف النفسي يخضع له الطالب أمام اللجنة الطبية المختصة بتطبيق مجموعة من القياسات النفسية علي الطالب ولا يسمح للطالب بإعادة هذا الاختبار مرة أخري.

الاختبار الرياضي يقوم الطالب من خلال هذا الاختبار بأداء مجموعة من التمرينات الرياضية ويمكن للطالب من إعادة هذا الاختبار مرة واحدة فقط.

الاختبار الطبي المتقدم يمتثل الطالب أمام لجنة طبية متقدمة وتضم هذه اللجنة أجراء كشف طبي شامل علي الطالب بعمل ” موجات صوتية على القلب والبطن، رسم مخ كهربائي، مقياس سمع تقليدي، وظائف الكبد والكليتين، الكشف عن العقاقير والمواد المخدرة، تحليل الايدز، تحليل السكر التراكمي، تحليل دم صورة كاملة، بجانب تحليل هرمونات الغدة الدرقية، وتحليل أنزيمات تكسير العضلات.

لجنة الاحتيار “الهيئة” في هذا الاختبار يتم تطبيق كل معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون أكاديمية الشرطة وتطبيق لائحتها الداخلية للوصول لأفضل العناصر من الطلاب المتقدمين.