موعد سحب الملفات || التقديم للكليات العسكرية شروط تنسيق الحد الأدنى لجميع الكليات العسكرية “الحربية.. الفنية العسكرية .. الطب العسكري .. الدفاع الجوي” وغيرها

وكعادة الأعوام السابقة بدأ البحث عن موعد التقديم وسحب ملفات وتنسيق الكليات العسكرية في هذا التوقيت من كل عام، فعدما انتهت امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية يوم الاثنين الماضي 2019، التعليمية، حيث تحظى الكليات العسكرية “مصانع الرجال” تحظى باهتمام بالغ من قطاع عريض من الناجحين بالشهادات الثانوية والدبلومات الفنية، وحتى الثانوية الأزهرية، حيث أن باب التقديم للكليات العسكرية مفتوح ومتاح لأصحاب الشهادات السابقة.

ومن خلال هذا التقرير المبدئي سنتعرض لبعض تفاصيل تنسيق الكليات العسكرية وطريقة التقديم ومواعيده، وكذلك الشروط الخاصة بالالتحاق بالكليات العسكرية، فالانطباع العام لدى جموع شعب مصر أن الكليات العسكرية هي نبع الوطنية المتدفقة، ومصانع الراجل على مر التاريخ، فالعسكرية المصرية هي أقدم عسكرية في تاريخ البشرية.

أهم شروط التقدم للكليات العسكرية

هناك عدة شروط يجب توافرها للالتحاق بالكليات العسكرية وسنستعرض أهم هذه الشروط للتقدم للكليات العسكرية المصرية سواء الكلية الحربية أو الفنية العسكرية أو الطب العسكري أو الدفاع الجوى وكذلك كلية الطيران والمعهد الفني للقوات المسلحة، وتتلخص أهم هذه الشرط فيما يلي:

أن يكون المتقدم للالتحاق بالكليات العسكرية من الناجحين في الشهادة الثانوية العامة أو الأزهرية أو الشهادات المعادلة أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين. ألا يكون مضى على حصول المتقدم على الشهادة الثانوية إلا عاما واحدا. المتقدمين للكليات الجوية استثناء أن يكونوا من خريجي 2016، على أن يكون مقيدا بأحد الكليات المصرية الأخرى. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك من واقع صحيفة الحالة الجنائية ولم يسبق له الإدانة في أي تهمة جنائية. ألا يكون المتقدم للكليات العسكرية قد تم فصلة من الكليات العسكرية سابقا، أو رسب في اللياقة الطبية فيها. ألا يقل الطول المتقدم للكليات العسكرية عن 170 سنتيمتر، وتستثنى الكلية الجوية فر يقل الطول عن 158 سنتيمتر. ألا يكون المتقدم للكليات العسكرية متزوجا أو سبق له الزواج. يجب أن يجتاز المتقدم جميع اختبارات الكشف الطبي والرياضي بنجاح، وكما يجب اجتياز قفزة الثقة من ارتفاع 7.5 متر. الحصول على القيد العائلي للطالب كاملا. ألا يزيد سن المتقدم للكلية عن 21 عاما، في شهر نوفمبر 2019

وتجدر الإشارة إلى أن الكلية الحربية قد قامت بتحديد مواعيد التقدم للكليات العسكرية بالأوراق والبيانات إلى الكلية، وذلك خلال فترة محددة، على أن يتم إغلاق باب التقدم في وقت لاحق تمهيدا لإعلان النتائج.

شروط الالتحاق بجميع الكليات العسكرية المختلفة