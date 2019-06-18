التقويم الدراسي 1441|موعد بداية العام الدراسي الجديد في السعودية 1441 هـ

نقدم لكم متابعينا موعد بداية العام الدراسي الجديد في السعودية 1441 هـ، بالإضافة إلى موعد موعدة الإداريين بعد إجازة عيد الأضحى 1440 وموعد اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد، وكذلك موعد العيد الوطني بالمملكة العربية السعودية وموعد بداية الفصل الدراسي الثاني 1441 بالمملكة، كما نقدم لكم موعد الإجازات الرسمية خلال السنة الدراسية والتي تضمن إجازة رمضان وعيد الفطر 1441 وإجازة منتصف العام وموعد الاختبارات نهاية العام الدراسي 1441 وموعد إجازة آخر العام.

التقويم الدراسي 1441 في السعودية

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد بداية العام الدراسي الجديد وعودة الطلبة والطالبات في مدارس المملكة العربية السعودية في مختلف مدن المملكة منها المدارس الأهلية والحكومية والجامعات، وذلك يوم الأحد الموافق 2 محرم 1441 هـ و 1 سبتمبر 2019 م، على أن يكون هذا الموعد هو بداية العام الدراسي الجديد والفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب بمختلف مراحلهم، وسوف تسبق عودة المعلمين للدوام قبل عودة الطلاب بحوال أسبوع كامل وذلك يوم الأحد الموافق 23 ذو الحجة 1440 هـ و 25 أغسطس 2019.

التقويم الدراسي لعام 1441 هـ بالسعودية

عودة الإداريين للعام الدراسي 1441 عودة المعلمين للعام الدراسي 1441 1440/12/17 هـ – 2019/08/18 م 1440/12/24 هـ – 2019/08/25 م بداية الفصل الدراسي الأول 1441 إجازة اليوم الوطني 1441 1441/01/02 هـ – 2019/09/01 م 1441/01/24 هـ – 2019/09/23 م

اختبار الفصل الدراسي الأول 1441 1441/04/25 هـ – 2019/12/22 م

بداية إجازة منتصف العام 1441 بداية الفصل الدراسي الثاني 1441 1441/05/07 هـ – 2020/01/02 م 1441/05/24 هـ – 2020/01/19 م بداية اجازة عيد الفطر 1441 بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 1441 1441/09/14 هـ – 2020/05/07 م 1441/10/08 هـ – 2020/05/31 م بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 1441 بداية اجازة نهاية العام 1441 1441/10/10 هـ – 2020/06/02 م 1441/10/19 هـ – 2020/06/11 م

كما حرصت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية على نشر التقويم الدراسي السعودية للأعوام الدراسية بداية من عام 1433 هجريًا حتى عام 1443 هجريًا لكل من يريد التأكد من جدوله، موضح في تلك الجدول كافة الإجازات وموعد بداية العام الدراسي والامتحانات النصف سنوية واختبارات نهاية العام الدراسي فيمكنك الدخول على رابط وزارة التعليم ومتابعة الجداول من موقع وزارة التربية والتعليم السعودي.