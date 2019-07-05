التنسيق tansik.egypt تفاصيل تسجيل رغبات الطلاب للجامعات والمعاهد المصرية

التنسيق tansik.egypt عبر موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكتروني يعتمد اعتماداً كلياً على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وذلك لتقديم خدمة دقيقة وسريعة للمواطن المصري، وإذا ما نظرنا إلى طلاب الثانوية بأقسامها العامة والصناعية والأزهرية، فسوف نجده قطاع هام بالمجتمع، وهو ما جعل البوابة تخصص موقع التنسيق الإلكتروني تسهيلاً عليهم، وهذا الأمر سوف نتحدث عنه بالتفصيل فيما يلي.

التنسيق tansik.egypt:-

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة والأزهرية والفنية بكافة الأقسام يسارع الطلاب للالتحاق بالكليات والمعاهد الخاصة والحكومية، ومن خلال هذا الموقع أصبح الأمر في غاية السهولة ولكن إذا تم إتباع الخطوات الصحيحة، وعليه سيصل الطالب لغاياته المنشودة في سرية تامة وبأقصى سرعة.

كيفية تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني:-

يتم تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية من خلال ثلاثة خطوات متتالية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ويكون ذلك على النحو التالي:-

أولا:-

في البداية علينا الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني المخصص لتسجيل الرغبات للحاصلين على شهادة الثانوية.

يختار الطالب نوع التنسيق الراغب فيه والذي يتناسب مع الشهادة الثانوية الحاصل عليها، ومن ثم الدخول لتسجيل البيانات الأولية، وإذا حصل الطالب على الثانوية الصناعية فسوف يختار التنسيق التجاري أو الزراعي أو الصناعي.

البدء بكتابة رقم الجلوس الخاص بامتحانات الثانوية، ثم كتابة الرقم السري الموضح على استمارة النجاح، ثم كتابة الرقم المدون بالمستطيل، وعلى الطالب كتابته بدقة لأنه مكتوب بطريقة غير منظمة، وفي حالة الفشل في كتابته يمكن استبداله برقم آخر، وذلك بالضغط على كلمة تغيير المدونة تحت المستطيل.

ثانياً:-

الانتقال للصفحة التالية والخاصة بكافة البيانات الخاصة بالطالب، ويتم التأكد من البيانات بعد كتابة الرقم السري بالخطوة الأولى.

عندما يجد الطالب خطأ في البيانات عليه التواصل برقم المدون الموجود بالصفحة لتعديلها على الفور، وقبل الدخول للخطوة الثالثة.

يظهر رقم جلوس الطالب بتلك الصفحة، ثم تظهر مجموعة من البيانات التي تخصه كالاسم وتاريخ الميلاد والمحافظة التابع لها والإدارة التعليمية الموجود فيها المدرسة، علاوة على توضيح مجموع الطالب والمجموع الكلي ونسبة كل منهما إلى الأخر.

ثالثاً:-

المرحلة الثالثة والأهم لأنها مرحلة كتابة الرغبات والتعديل والتبديل حتى يستقر الطالب تماماً، بحيث يضغط على السهم لأسفل لاختيار التخصص، ومن ثم يختار المعهد أو الكلية، وعليه الاهتمام بالتوزيع الجغرافي عند الاختيار.

يتم الوقوف على اسم الكلية أو المعهد وضغط كلمة إضافة، ويتم الضغط على كلمة التعديل إذا استدعى الأمر تغير الاسم.

سيجد الطالب أن الرغبات الموجودة بالقائمة يمكن تحريكها أو حذفها من خلال الأسهم الموجودة بجوارها، كما توجد خانة مخصصة لكتابة الملاحظات إن وجدت.

عندما ينهي الطالب تدوين رغباته سوف يوضح الموقع قائمة نهائية بتلك الرغبات أمام الطالب، وإذا ما تم التأكد منها وعدم التعديل عليها مرة أخرى على الطالب طباعتها كخطوة نهائية.