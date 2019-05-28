“التوقيت المتبقي”.. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة السويس

يترقب أولياء الأمور والطلاب بمحافظة السويس اعتماد السيد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019، وفى هذا الشأن صرحت الأستاذة سلمي الشاعر وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس بأن النتيجة سوف يتم إعلانها ونشرها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالسويس بعد أن يقوم السيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس باعتمادها خلال ساعات قليلة.

وأكدت الأستاذة سلمي الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، فى تصريحات لها خاصة بموقع “نجوم مصرية” بأن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي هذا العام 2018- 2019 بمحافظة السويس بلغ عددهم 10 آلاف و700 طالبة وطالبة تم توزيعهم على 79 لجنة امتحان بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة السويس وعددهم ثلاثة إدارات تعليمية بالمحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة السويس

وصرحت وكيلة الوزارة بأنه يمكن لولي الأمر أو الطالب أو الطالبة متابعة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة السويس من خلال رابط موقع مديري التربية والتعليم بالسويس من هنا وأكدت بانه يتواجد فى واجهة الموقع عداد يقوم بحساب التوقيت المتبقي على ظهور النتيجة، وأنه فور اعتماد السيد اللواء المحافظ عبد المجيد صقر للنتيجة سيتم بث النتيجة عبر الموقع مباشرة.

وأنه عند الإعلان واعتماد النتيجة وأسماء الطلبة الأوائل بمحافظة السويس بالشهادة الإعدادية يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والضغط على زر بحث فيتم عرض نتيجة الطالب بالكامل متضمنة الاسم ورقم الجلوس واسم المدرسة واسم الإدارة التعليمية، ونتيجة الطالب فى جميع المواد، والمجموع الكلي ودرجات المواد التى لا تضاف للمجموع، وأسرة تحرير موقع نجوم مصري يتمنى التوفيق والنجاح للجميع ويمكننا المساعدة بترك رقم الجلوس فى التعليقات وانتظر الرد بالنتيجة فور إعلانها مباشرة.