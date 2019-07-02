الثانوية العامة| نسبة نجاح العينة العشوائية لمادتي الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة 2019 تعطي مؤشرات جيدة

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء عن العينة العشوائية التي تم تصحيحها لمادتي الكيمياء للمرحلة العلمية والجغرافيا للمرحلة الأدبية، وقال مدير عام الإدارة العامة للامتحانات أن المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة جيدة جداً وذلك بعد عرض نسبة النجاح للعينة العشوائية التي تم تصحيحها لمعرفة المؤشرات المبدئية لنسبة نجاح طلاب الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة

يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات نهاية العام للعام الدراسي 2018-2019 وقد انتهى طلاب المرحلة الأدبية اليوم من الامتحانات ويتبقى مادة واحدة فقط للمرحلة العلمية والتي تنتهي في 3/7/2019.

نسبة النجاح العشوائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مادتي الكيمياء والجغرافيا، وكانت نسبة النجاح في مادة الجغرافيا والبالغ عددها 10351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9824 طالب وطالبة بنسبة نجاح 94.9%، وهناك 430 طالب حصلوا على الدرجات النهائية في مادة الجغرافيا.

نسبة النجاح في الكيمياء

وكانت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الكيمياء والبالغ عددها 13373 ورقة، أسفرت عن نجاح 11154 طالب وطالبة بنسبة نجاح 83.4%، وهناك 992 طالب وطالبة قد حصلوا على الدرجات النهائية في مادة الكيمياء.

أخبار نتيجة الثانوية العامة

تعطي النتائج الأولية للعينة العشوائية لمادتي الكيمياء والجغرافيا مؤشرات جيدة جداً تعكس النتيجة النهائية للطلاب ونسبة النجاح لباقي المواد كما كانت النسبة في الثانوية الفنية فتعتبر مادة الكيمياء ومادة الجغرافيا من أصعب المواد على طلاب الثانوية العامة، وأن النتائج ستكون مرتفعة وتوقعات كبيرة لارتفاع تنسيق الثانوية العامة ودرجات القبول في الكليات والجامعات المصرية.