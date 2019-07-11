الجامعات التكنولوجية الجديدة | اختبارات القبول وطريقة التقديم

تعد الجامعات التكنولوجية الجديدة فرصة لحصول طالب التعليم على البكالوريوس؛ إذ أنها مخصصة للتعليم الفني، كما يمكن لطالب الدبلوم الفني من خلالها استكمال دراساته العليا للحصول على الماجستير والدكتوراه بعد البكالوريوس، كما أنها خطوة جديدة لتغيير مستوى تأهيل طالب الدبلوم الفني، ولتغيير نظرة المجتمع بأسره للتعليم الفني، وهي متوفرة بأكثر من محافظة، القاهرة والمنوفية وبني سويف، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي عن بدء قبول دفعة جديدة في الجامعات التكنولوجيا للعام الدراسي 2019/2020، شرط اجتياز اختبار القدرات، فتابعوا السطور التالي للتعرف على موعد اختبارات القدرات وطريقة التقديم.

الجامعات التكنولوجية الجديدة

تم البدء في إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بثلاث جامعات هي:

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية – كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا – كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

جامعة بني سويف التكنولوجية: الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.

تنسيق الجامعات التكنولوجية

تقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات شرط النجاح بحد أدنى 60%، ويمكنك الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية من بوابة مركز المعلومات، ولكن يشترط اجتياز اختبار القدرات، كما تقبل الجامعات التكنولوجيا طلبة الثانوية العامة، والدبلومات المتوسطة وما يعادل الدبلومات الفنية، ولكن سيتم اختيار 80% من المقبولين من الحاصلين على الدبلومات، بينما سيتم قبول 20% من طلبة الثانوية العامة.

كما يمكنك الدخول إلى بوابة الحكومة الإلكترونية تنسيق الدبلومات الفنية للتعرف على الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الدبلومات 2019، إذ ننشر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2018 كنتائج استرشادية للعام القادم.

اختبارات القبول في الجامعات التكنولوجية

يتم عقد اختبارات القبول في الجامعات التكنولوجية الجديدة 13 يوليو القادم، ويشترط اجتيازها للقبول، ويتم عقد الاختبارات في الأماكن التالية:

المعهد الفني الصناعي بالمطرية. كلية التعليم الصناعي – جامعة بني سويف. المعهد الفني الصناعي بقويسنا.

والاختبارات عبارة عن ثلاثة أجزاء، كما هو موضح بالجدول التالي:

الجزء الأول قياس مهارات اللغة الإنجليزية الجزء الثاني قياس مهارات الحاسب الآلي الجزء الثالث المعلومات العامة في الرياضيات يشترط للنجاح الحصول على 60%