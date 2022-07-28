الجامعات الخاصة المعتمدة 2022 تعرف على مصاريف جامعة 6 أكتوبر للعام الدراسي الجاري

لقد تم الإعلان رسميًا من قبل الجهات المسؤولة على تنسيق الجامعات الخاصة المعتمدة للعام الدراسي الجاري 2022، وكان هذا سبب في زيادة معدل البحث لمعرفة مصاريف الجامعات وغيرها من التفاصيل، وتحديد الجامعات الخاصة المعتمدة يهدف إلى توعية كلًا من الطلاب وأولياء الأمور بالكليات المعتمدة التي يمكنهم التقديم عليها، والتي سوف نعرضها لكم في الأسطر القادمة.

الجامعات الخاصة المعتمدة

صرحت الجهات المختصة على أسماء الجامعات المعتمدة في مصر، وتم التأكيد على أنه خلال الفترة المقبلة سوف يتم العمل على كشف الكليات الغير معتمدة والتي تدعي أنها معتمدة، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها؛ لهذا السبب فإنه على أولياء الأمور عند التقديم على الجامعات الخاصة أن يتم الاطلاع على القائمة المعلن عنها من قبل وزارة التعليم العالي، وتتمثل هذه القائمة في الآتي:

جامعة 6 أكتوبر معتمدة.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا معتمدة.

والجامعة الألمانية في القاهرة معتمدة أيضًا.

الجامعة البريطانية بمصر معتمدة.

وجامعة سينا معتمدة.

جامعة النهضة في بني سويف معتمدة.

وكذلك الجامعة المصرية الروسية معتمدة.

وجامعة هليوبوليس معتمدة.

وجامعة دراية في المنيا من الجامعات المعتمدة.

جامعة حورس معتمدة.

جامعة ميريت من الجامعات المعتمدة.

وكذلك جامعة السلام معتمدة.

وجامعة الصالحية الجديدة معتمدة.

أيضًا جامعة بدر في أسيوط.

جامعة سفنكس ضمن الجامعات المعتمدة.

وكذلك الجامعة المصرية الصينية معتمدة.

وجامعة بدر معتمدة.

جامعة الجيزة الجديدة معتمدة.

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في جمصة معتمدة أيضًا.

وكذلك جامعة المستقبل معتمدة.

وجامعة فاروس في الإسكندرية.

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات معتمدة.

جامعة الأهرام الكندية معتمدة.

وجامعة مصر الدولية معتمدة.

وأخيرًا جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأدب.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر

تم الإعلان على المصاريف الخاصة بكليات جامعة 6 أكتوبر الخاصة التي يتم البحث عنها بشكل متكرر مع تنسيق الجامعات الخاصة ، والتي تتمثل فيما يلي: