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اسعار الجامعات الخاصة في مصر 2010
مصاريف الجامعات الخاصة في مصر جميع الكليات وفي جميع المحافظات
أخبار التعليم

أسعار الجامعات الخاصة في مصر 2020 والمنح المجانية التي تقدمها الجامعات 2019/2020

بواسطة شيماء إبراهيم 16

أسعار الجامعات الخاصة في مصر 2019 – 2020 هي ما نقدمه لكم من خلال موقع كلمة، كما نقدم لكم منح الجامعات الخاصة 2019، إذ يُقبل على الجامعات الخاصة الكثير من الطلبة وأولياء الأمور سواء المصريين والوافدين، إذ يُقبل على الجامعات الخاصة في مصر الكثير من الطلاب من الدول العربية المجاورة، وخاصة دول الخليج التي يفضل مواطنوها الحياة والدراسة في مصر، وقد لجأ الكثيرون إلى الجامعات الخاصة، والتي تُوفر عددًا من الكليات كالطب والهندسة والصيدلة وطب الأسنان والعلوم وإدارة الأعمال والإعلام، وهي كليات يفضل الطلبة الالتحاق بها نظرًا لأنها ملائمة لسوق العمل، وذلك نظرًا لأنها لا تخضع لقواعد تنسيق الثانوية العامة، والتي قد يسبب فيها 1% ضياع حلم طالب، وعدم التحاقه بكلية يرغبها، فتجد البعض يضع كل ما يمتلكه من أموال لتحقيق حلم نجله في دخول أحد الكليات، وحتى لا ينضم لطابور العاطلين عن العمل في مصر.



كما أن الجامعات الخاصة توفر لطلابها من كليات الطب والهندسة والصيدلة وحتى كليات الإعلام وإدارة الأعمال والسكرتاية التدريب العملي اللازم، ويدرس في تلك الجامعات أفضل المحاضرين، ويتم اختيارهم بعناية، وتجد المكتبات وغرف الكمبيوتر متوفرة للطلاب، فالكثافة في الجامعات الخاصة لا زالت تسمح بمستوى تعليمي مناسب للطالب، ولكن تبقى الأزمة لدى الكثير من الأسر هي مصاريف الجامعات الخاصة، ولكن يهون ذلك أمام إخطار ولي الأمر الذي تقدمه الجامعات الخاصة لأولياء الأمور آخر كل عام بنجاح الأبناء.

يمكنك أيضًا الحصول على دليل الكليات والمعاهد العسكرية شروط الالتحاق وطريقة التقديم في الكلية الحربية، وكلية الطب العسكري، والتي تمنحك الدراسة فيها عدد من المميزات، لذا تابعوا المقال للتعرف على الشروط الواجب توافرها للالتحاق.



الجامعات الخاصة 2020

قام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية باعتماد تنسيق الجامعات الخاصة 2019 – 2020، والذي تضمن الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد في الجامعات الخاصة كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والفنون التطبيقية، وكذلك كلية العلوم الصحية، وكلية الإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية.



مع العلم أن لكل جامعة خاصة تنسيق داخلي سوف يتم الإعلان عنه بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وسنوافيكم به فور إعلانه.

الطب البشريطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعيكلية الهندسةكلية الفنون التطبيقية
كلية العلوم الصحية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب		كلية الإعلام
كلية اللغات والترجمة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة		باقي الكليات في جميع الجامعات
95%90%80%70%60%55%

الجامعات الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي

قبل التقدم للالتحاق بأي كلية بالجامعات الخاصة يجب علينا التأكد من أنها معتمدة من وزارة التعليم العالي، كما يجب التأكد من اعتمادها لدى النقابة التي سينضم  إليها الطالب بعد تخرجه، لذا ننشر لكم جميع الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة من وزارة التعليم العالي على النحو التالي:

رقم المسلسلالجامعةعناوين الجامعات الخاصة في مصررقم التليفون
1جامعة 6 أكتوبرالجيزة – 6 أكتوبر – المحور المركزي16704
2جامعة مصر للعلوم والتكنولوجياالجيزة – 6 أكتوبر – طريق 26 يوليو – الحي المتميز0238354698
3جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآدابالجيزة – الدقي – 14 ش عامر بالمساحة7603811
4جامعة مصر الدوليةالقاهرة – طريق القاهرة الإسماعيلية الكيلو 28 – مدينة العبور
01119759141
5الجامعة الفرنسيةطريقة القاهرة الاسماعيلية – الشروق – الكيلو 370226873400
0226873434
6الجامعة الألمانيةالقاهرة – مدينة نصر – التجمع الخامس – المنطقة السادسة19623
7جامعة الأهرام الكنديةالجيزة – 6 أكتوبر – المنطقة الصناعية الرابعة – المحور المركزي8333078
8الجامعة البريطانيةطريقة مصر الاسماعيلية – مدينة الشروق19283
9الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلوماتالقاهرة – المقطم – الحي الخامس – أمام كارفور19041
10جامعة سيناءسيناء – العريش – المساعيد
برج سما – القطامية – القاهرة “مكتب تقديم”
الإسماعيلية – القنطرة الشرقية
0683336844
11جامعة فاروسالإسكندرية – بجوار مجمع جرين بلازا – ش قنال المجمودية033877000
12جامعة المستقبلالقاهرة – التجمع الخامس – منطقة مركز المدينة – ش 90 – بجوار ميتينج بوينت مول التجمع0226186100
0226186101
0226186102
16383
13الجامعة المصرية الروسيةالقاهرة – مدينة بدر – طريق القاهرة السويس0226809114
14جامعة النهضةأول الطريق الشرقي للقاهرة بني سويف –19206
15جامعة الدلتاالمنصورة – جمصة – الطريق الدولي الساحلي0502770140
16جامعة النيلالجيزة – 6 كتوبر – الشيخ زايد – ميدان جهينة16453
17الجامعة المصرية للتعليم الألكترونيالجيزة – الدقي – ميدان المساحة
0233318498
18جامعة بدرطريق القاهرة السويس – مدينة بدر19592
19جامعة هليوبلسالقاهرة – 3 طريق مصر بلبيس الصحراوي01223999146
20الجامعة العربية المفتوحةالقاهرة – مدينة نصر – تقاطع شارع مكرم عبيد مع عبد الرازق السنهوري19268
21جامعة درايةالمنيا – مدينة المنيا الجديدة – الحي السادس0862110026
22جامعة حورسمحافظة دمياط – دمياط الجديدة201144455581
23الجامعة الصينيةالقاهرة – ش جسر السويس – مساكن أبو غزالة0226351964
24جامعة الجيزة الجديدةالكيلو 22 طريقة القاهرة الإسكندرية الصحراوي16623

منح الجامعات الخاصة 2019

سنحاول من خلال تقريرنا أن نقدم لكم الجامعات التي تقدم منح عام 2019، وهي على النحو التالي:

رقم المسلسلالجامعة
1جامعة بدر
2جامعة النهضة
3جامعة mti
4جامعة 6 أكتوبر
5جامعة must
6جامعة دراية
7جامعة فاروس
8الجامعة البريطانية
9الجامعة الكندية
10الجامعة الروسية
11جامعة حورس
12جامعة الدلتا
13جامعة سيناء

أما الأوراق المطلوبة للتقديم في منح الجامعات الخاصة فهي:

  1. مستخرج من شهادة الثانوية العامة.
  2. صورة الشهادة الأصلية للثانوية العامة.
  3. شهادة الميلاد الأصلية.
  4. صور شهادات ميلاد الأب والأم والأسرة.
  5. البحث الاجتماعي.
  6. الحيازة الزراعية.
  7. فاتورة كهرباء وفاتورة مياه.
  8. مفردات مرتب الأب والأم إن كانت تعمل.
  9. إثبات قيد للطالب والأخوة بالمدارس.

أما فيما يتعلق بالمجموع الكلي لكل كلية، فالمجاميع التالية تتمتع بأفضل فرص للحصول على المنحة:

  • 97% للطب البشري.
  • 95% للعلاج الطبيعي.
  • 90% فما فوق كلية الهندسة.

وبالتوفيق لجميع الطلبة والطالبة

ارخص الجامعات الخاصة ف مصر

تعتبر جامعة 6 اكتوبر وجامعة MUST أرخص الجامعات الخاصة في مصر والأقل سعرًا، كما أنها تقبل شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، فتابعوا معنا مصاريف ارخص الجامعات الخاصة في مصر، وشروط الالتحاق من الدبلومات الفنية والكليات المُتاحة لهم.

الكليات والمعاهد الخاصة “الهندسة”

تعتمد نقابة المهندسين العديد من الكليات والمعاهد الهندسية نقدم لكم قائمة بأسمائها:

مصاريف جامعة 6 اكتوبر October 6 University 2020

تعد جامعة 6 أكتوبر من أقدم الجامعات الخاصة في مصر، لذا فقد تمكنت من عقد عدد من اتفاقيات الشراكة مع العديد من الجامعات المحلية والأجنبية، كما يضم الحرم الجامعي فندقًا للطالبات، بينما يقع فندق الطلاب خارج الحرم الجامعي، وتوجد مكتبة مركزية و1819 معملًا ومختبرًا، بالإضافة إلى مستشفى جامعي يضم جميع التخصصات.

مصاريف جامعة 6 اكتوبر 2020 وجميع الجامعات الخاصة في مصر
الكليةالتخصصمدة الدراسةالرسوم الدراسية بالجنيه المصري
كلية الطبعام5 سنوات + 2 امتياز94250 جنيهًا
كلية الصيدلةعام5 سنوات58905 جنيهًا
كلية طب الأسنانعام5 سنوات + سنة امتياز71810 جنيهًا
كلية العلاج الطبيعيعام5 سنوات + سنة امتياز51390 جنيهًا
كلية العلوم الطبية التطبيقيةقسم الأجهزة الطبية الحيوية4 سنوات33155 جنيهًا
كلية العلوم التطبيقيةقسم التمريض4 سنوات18570 جنيهًا
كلية الهندسةالتشييد والبناء
العمارة
الميكاترونيك
هندسة كهربائية
شعبة اتصالات وألكترونيات		5 سنوات46230 جنيهًا
كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسبنظم معلومات
علوم حاسب		4 سنوات24575 جنيهًا
كلية الفنون التطبيقيةالفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون
الإعلان
التصميم الداخلي والأثاث
تصميم المنتجات		5 سنوات29735 جنيهًا
كلية الاقتصاد والإدارة (شعبة اللغة الإنجليزية)الاقتصاد
العلوم السياسية
إدارة الأعمال
المحاسبة		37700 جنيهًا4 سنوات
كلية الاقتصاد والإدارة (شعبة اللغة العربية)25360 جنيهًا
كلية اللغات والترجمةاللغة الإنجليزية22610 جنيهًا
اللغة الفرنسية
اللغة الألمانية
اللغة الأسبانية		18685 جنيهًا
كلية الإعلام وفنون الاتصالالإذاعة والتليفزيون
الصحافة
العلاقات العامة والإعلان		26650 جنيهًا
كلية التربيةاللغة الإنجليزية19635 جنيهًا
تربية خاصة – رياض أطفال – اللغة العربية14025 جنيهًا
كلية السياحة والفنادقالدراسة السياحية
الدراسات الفندقية
الإرشاد السياحي		15820 جنيهًا

موقع جامعة 6 اكتوبر

مصاريف الجامعات الخاصة في مصر جامعة 6 أكتوبر
التواصل مع جامعة 6 اكتوبر

المستندات المطلوبة لدخول جامعة 6 أكتوبر

  1. “صورة” بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
  2. “أصل” شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
  3. “أصل” شهادة الميلاد.
  4. “ستة” صور شخصية حديثة.
  5. في حالة كان الطالب حاصلًا على الثانوية العامة من خارج مصر، يلزم توثيق جميع المستندات، وشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من السفارة المصرية ووزارة الخارجية من الدولة الحاصل منها على الثانوية العامة، وكذلك وزارة الخارجية المصرية.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

مصاريف الجامعات الخاصة 2020
اسعار الجامعات الخاصة

 

تقع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في حي 6 أكتوبر وقد أنشئت عام 1992، وتعد  عضوًا في اتحاد الجامعات العربية، وعضوًا في اتحاد الجامعات الإفريقية، وتقبل طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، كما تقبل طلبة المعادلات العربية والأجنبية.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST

جامعة MUST
مصاريف الجامعات الخاصة 2020
الكليةالمصروفات
كلية الطب البشري85 ألف جينهًا
كلية طب وجراحة الفم والأسنان63 ألف جنيهًا
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي52 ألف جنيهًا
كلية العلاج الطبيعي45 ألف جنيهًا
كلية التكنولوجيا الحيوية30 ألف جنيهًا
كلية العلوم الطبية التطبيقية29 ألف جنيهًا
كلية الهندسة41 ألف جنيهًا
كلية الإعلام الشعبة العربية والشعبة الإنجليزية25 ألف جنيهًا
كلية تكنولوجيا المعلومات21 ألف جنيهًا
كلية الإدارة والاقتصاد الشعبة العربية والشعبة الإنجليزية25 ألف جنيهًا
كلية اللغات والترجمة20 ألف جنيهًا
كلية الآثار والإرشاد السياحي15 ألف جنيهًا
كلية التربية والخاصة14 ألف جنيهًا

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة MUST

بالنسبة للطلبة المستجدين يجب إحضار الأوراق والمستندات التالية:

  1. طلب الالتحاق بعد ملء جميع البيانات.
  2. أصل امؤهل الدراسي على أن يكون موثقًا في حال كانت الشهادة من خارج مصر.
  3. أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
  4. عدد “ستة” صور شخصية.
  5. نموذج 2 جند من قسم الشرطة بالنسبة للطلبة الذكور.
  6. صورة تحقيق الشخصية أو جواز السفر بالنسبة لغير المصريين.

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية 2019

للتعرف على الكليات والمعاهد المتاحة لطلبة الدبلومات الفنية بالنسبة للجاممعات الحكومية، يمكنك الدخول إلى تنسيق الدبلومات الفنية 2019، وبالنسبة للجامعات الخاصة تقبل جامعة MUST طلبة الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات على النحو الموضح بالجدول التالي:

الكليةالتخصص
كلية الآثار قسم الترميم وصيانة الآثاردبلوم الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات
كلية الإدارة والإقتصاددبلوم الثانوية التجارية ثلاث سنوات

مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب هي إحدى الجامعات الخاصة التي تقع في منطقة 6 أكتوبر، وهي جامعة معتمدة من وزارة التعليم العالي، وتسير وفقًا للمناهج البريطانية، وفيما يلي بيان بالحد الأدنى للمجموع الذي تقبل به الجامعة، سواء الثانوية العامة المصرية، أو الثانوية العامة السعودية والكويتية، والحد الأدنى من المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية.

الكليةالحد الأدنى لمجموع الثانوية العامة المصريةالحد الأدنى للثانوية السعوديالحد الأدنى للثانوية العامة الكويتيةالحد الأدنى لمستوى اللغة الإنجليزيةمصروفات الفصل الدراسي الأول بالجنيه المصريمصروفات الفصل الدراسي الثاني بالجنيه المصري
طب الأسنان93%97%94%Hight69.30056.700
الصيدلة90%90%90%Intermediate42.25053.750
علوم التكنولوجيا الحيوية80%80%80%Intermediate40.10050.900
الهندسة80%80%80%Intermediate31.25039.750
إدارة أعمال60%60%60%Intermediate27.75035.250
إعلام63%63%63%Hight27.75035.250
Arts & Design70%70%70%Intermediate31.25039.750
Computer Science70%70%70%Intermediate27.75035.250
لغات وترجمة60%60%60%Hight22.00028.000

الأوراق المطلوبةللالتحاق بجامعة MSA وطريقة التقديم

  1. أصل شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.
  2. أصل شهادة الميلاد أ مستخرج رسمي منها.
  3. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للمقيمين بالخارج.

ويمكنكم التعرف على طريقة التقديم في جامعة MSA من خلال الفيديو التالي:

مصاريف الجامعة الروسية

تعتبر الجامعة الروسية واحدة من أفضل الجامعات، ولا تعد من أرخص الجامعات في مصر، ونقدم لكم اسعار الجامعة الروسية جميع الكليات على النحو التالي:

الكليةمصروفات الفصل الدراسي الأولمصروفات الفصل الدراسي الثاني
طب الفم والأسنان40000 جنيهًا40000 جنيهًا
الصيدلة31000 جنيهًا31000 جنيهًا
الهندسة24000 جنيهًا24000 جنيهًا
الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات17500 جنيهًا17500 جنيهًا

قبول الطلبة الوافدين في الجامعة الروسية

جامعة الجيزة الجديدة (نيو جيزة) newgiza university

لم يتم حتى الآن الإعلان عن أٍعار جامعة نيو جيزة، إلا أننا يمكننا نشر مصاريف جامعة نيو جيزة العام المماضي 2018، مع التأكيد أن الزيادة في مصاريف جامعة نيو جيزة ذلك العام هي من 10 – 15%، وإليكم جدول مصاريف الجامعات 2018 جامعة الجيزة الجديدة:

الكليةالمصروفات الدراسية للمصريينالمصروفات الدراسية لغير المصريين
الطب البشري133 ألف جنيهًا/ سنويًا16 ألف دولار/ سنويًا
طب الأٍسنان 128 ألف جنيهًا12 ألف دولار/ سنويًا
الصيدلة85 ألف جنيهًا/ سنويًا10 آلاف دولار/ سنويًا
إدارة الأعمال108 ألف جنيهًا/ سنويًا8 آلاف دولار/ سنويًا
سياسة واقتصاد (قريبًا)108 ألف جنيهًا/ سنويًا8 آلاف دولار/ سنويًا

مصاريف الجامعة الكندية

مصاريف جامعة مصر الدولية miu 2019-2020

مصاريف جامعة بدر 2019 – 2020

مصروفات الجامعة البريطانية 2019 – 2020

الكليةالمصاريف
أسنان130 ألف جنيهًا
الصيدلة95 ألف جنيهًا
تمريض34 ألف جنيهًا
هندسة113 ألف جنيهًا
قانون85 ألف جنيهًا
إدارة أعمال99 ألف جنيهًا
اقتصاد وعلوم سياسية99 ألف جنيهًا

مصروفات جامعة سيناء 2019 – 2020 فرع العريش وفرع القنطرة

مصروفات أكاديمية الشروق 2019 – 2020

معهد هندسة:

الفرقةالرسوم الدراسية بالجنيه المصري
اعدادي20.039
الأولى19.441
الثانية18.733
الثالثة17.631
الرابعة16.868

معهد حاسبات:

الفرقةالشعبةالرسوم الدراسية بالجنيه
الأولىحاسبات10.287
نظم معلومات9.372
ادارة ومحاسبة7.560
الثانيةحاسبات9.417
نظم معلومات8.582
ادارة ومحاسبة6.927
الثالثةحاسبات9.002
نظم معلومات8.205
ادارة ومحاسبة6.625
الرابعةحاسبات8.623
نظم معلومات7.860
ادارة ومحاسبة6.350

تابعونا في تحديثات مصاريف الجامعات الخاصة 2020، وسنوافيكم بالمزيد عن مصروفات الجامعات الخاصة في مصر هذا العام فور صدورها من المصادر الرسمية، وجدير بالذكر زيادة أسعار الجامعات الخاصة ذلك العام في جميع الجامعات بنسبة تراوحت بين 10 – 15%، ويمكنكم من خلال مقالنا إجراء مقارنات بين الجامعات لاختيار الكلية التي تنسابك في الجامعة التي تسمح بها الظروف المادية، مع العلم بأن جميع الجامعات الخاصة المنشورة بالمقال معتمدة من وزارة التعليم العالي.

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شيماء إبراهيم


    16 تعليقات
    1. غير معروف يقول

      انا جايبه ٨٦ علمى علوم وعايزه اعلام ٦ أكتوبر فيه منحه ليا كدا ولا لاه بالرجاء الرد سريعا بليزز

      الرد
    2. غير معروف يقول

      انا جايبه 81.5% دبلوم فنيه نطام 3 سنوات بمحافظه سوهاج قسم ملابس جاهزه عايزه معهد فني صناعي او معهد فني صحي

      الرد
    3. غير معروف يقول

      جامعه نيو كايرو معتمد وله وغير كده مصارفها كام وارجو رد بسرعه

      الرد
    4. محمد ايمن محمد ابراهيم يقول

      انا مجموعى 98 ليا تخفيض عاوز طب اسنان

      الرد
      1. شيماء إبراهيم يقول

        تواصل مع الجامعة التي ترغب في الانضمام إليها
        بالفعل هناك منح للطلبة المتفوقين ولكن لها شروط

    5. علاء جمعه محمد المرزوقي يقول

      انا جيب 82.5 دبلوم صناعي ينفع اخوش هندسه خاص

      الرد
    6. غير معروف يقول

      مصاريف هندسه جامعه فاروس كام

      الرد
      1. غير معروف يقول

        هل الجامعه الروسية بتاخد اي مجموع من الطلاب المصرين ولاده بس للطلاب الوافدين من الخارج

    7. غير معروف يقول

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا بنتى حاصلة على ٨٨ونصف فى الثانوية العامة ممكن اعارف اى كلية خاصة أقدم فيها علاج طبيعى ممكن الرد من فضلكم وياريت المصاريف

      الرد
    8. غير معروف يقول

      لو سمحت الجامعه الروسيه او الفرنسيه التعليم بالغه الروسيه وله زي اي جامعه حكوميه

      الرد
    9. احمد رضا ع البارى يقول

      بالنسبة لجامعة الروسية هل المبلغ دة 40_الف السنة كاملة شاملة المصاريف ولا هناك مصاريف اخرى وسحب الملف امتا

      الرد
    10. نريمان خليفه يقول

      سلام عليكم بعد ازنكم الجامعات مقيدة بسنة تخرج يعني تقبل خريج دبلوم تجارة لسنة 2013-2014

      الرد
    11. طارق فريد يقول

      الكليه تقبل الأزهر

      الرد
      1. مدير مشروعات الجامعات الخاصة بمصر يقول

        نعم جميع الكليات الخاصة تقبل الحاصلين على الشهادة الثانوية الازهرية

    12. عابدين يقول

      السلام عليكم لو سمحتم الكلية تقبل طلبة الدبلوم الفني صناعي تخصص تبريد وتكييف

      الرد
      1. شيماء إبراهيم يقول

        يمكنك التواصل مع الجامعة من خلال أرقام التليفونات المنشورة بالمقال للتعرف على المزيد بالنسبة لطلبة الدبلومات

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