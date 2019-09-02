أسعار الجامعات الخاصة في مصر 2020 والمنح المجانية التي تقدمها الجامعات 2019/2020
أسعار الجامعات الخاصة في مصر 2019 – 2020 هي ما نقدمه لكم من خلال موقع كلمة، كما نقدم لكم منح الجامعات الخاصة 2019، إذ يُقبل على الجامعات الخاصة الكثير من الطلبة وأولياء الأمور سواء المصريين والوافدين، إذ يُقبل على الجامعات الخاصة في مصر الكثير من الطلاب من الدول العربية المجاورة، وخاصة دول الخليج التي يفضل مواطنوها الحياة والدراسة في مصر، وقد لجأ الكثيرون إلى الجامعات الخاصة، والتي تُوفر عددًا من الكليات كالطب والهندسة والصيدلة وطب الأسنان والعلوم وإدارة الأعمال والإعلام، وهي كليات يفضل الطلبة الالتحاق بها نظرًا لأنها ملائمة لسوق العمل، وذلك نظرًا لأنها لا تخضع لقواعد تنسيق الثانوية العامة، والتي قد يسبب فيها 1% ضياع حلم طالب، وعدم التحاقه بكلية يرغبها، فتجد البعض يضع كل ما يمتلكه من أموال لتحقيق حلم نجله في دخول أحد الكليات، وحتى لا ينضم لطابور العاطلين عن العمل في مصر.
كما أن الجامعات الخاصة توفر لطلابها من كليات الطب والهندسة والصيدلة وحتى كليات الإعلام وإدارة الأعمال والسكرتاية التدريب العملي اللازم، ويدرس في تلك الجامعات أفضل المحاضرين، ويتم اختيارهم بعناية، وتجد المكتبات وغرف الكمبيوتر متوفرة للطلاب، فالكثافة في الجامعات الخاصة لا زالت تسمح بمستوى تعليمي مناسب للطالب، ولكن تبقى الأزمة لدى الكثير من الأسر هي مصاريف الجامعات الخاصة، ولكن يهون ذلك أمام إخطار ولي الأمر الذي تقدمه الجامعات الخاصة لأولياء الأمور آخر كل عام بنجاح الأبناء.
يمكنك أيضًا الحصول على دليل الكليات والمعاهد العسكرية شروط الالتحاق وطريقة التقديم في الكلية الحربية، وكلية الطب العسكري، والتي تمنحك الدراسة فيها عدد من المميزات، لذا تابعوا المقال للتعرف على الشروط الواجب توافرها للالتحاق.
الجامعات الخاصة 2020
قام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية باعتماد تنسيق الجامعات الخاصة 2019 – 2020، والذي تضمن الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد في الجامعات الخاصة كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والفنون التطبيقية، وكذلك كلية العلوم الصحية، وكلية الإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية.
مع العلم أن لكل جامعة خاصة تنسيق داخلي سوف يتم الإعلان عنه بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وسنوافيكم به فور إعلانه.
|الطب البشري
|طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي
|كلية الهندسة
|كلية الفنون التطبيقية
كلية العلوم الصحية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب
|كلية الإعلام
كلية اللغات والترجمة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة
|باقي الكليات في جميع الجامعات
|95%
|90%
|80%
|70%
|60%
|55%
الجامعات الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي
قبل التقدم للالتحاق بأي كلية بالجامعات الخاصة يجب علينا التأكد من أنها معتمدة من وزارة التعليم العالي، كما يجب التأكد من اعتمادها لدى النقابة التي سينضم إليها الطالب بعد تخرجه، لذا ننشر لكم جميع الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة من وزارة التعليم العالي على النحو التالي:
|رقم المسلسل
|الجامعة
|عناوين الجامعات الخاصة في مصر
|رقم التليفون
|1
|جامعة 6 أكتوبر
|الجيزة – 6 أكتوبر – المحور المركزي
|16704
|2
|جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
|الجيزة – 6 أكتوبر – طريق 26 يوليو – الحي المتميز
|0238354698
|3
|جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب
|الجيزة – الدقي – 14 ش عامر بالمساحة
|7603811
|4
|جامعة مصر الدولية
|القاهرة – طريق القاهرة الإسماعيلية الكيلو 28 – مدينة العبور
01119759141
|5
|الجامعة الفرنسية
|طريقة القاهرة الاسماعيلية – الشروق – الكيلو 37
|0226873400
0226873434
|6
|الجامعة الألمانية
|القاهرة – مدينة نصر – التجمع الخامس – المنطقة السادسة
|19623
|7
|جامعة الأهرام الكندية
|الجيزة – 6 أكتوبر – المنطقة الصناعية الرابعة – المحور المركزي
|8333078
|8
|الجامعة البريطانية
|طريقة مصر الاسماعيلية – مدينة الشروق
|19283
|9
|الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات
|القاهرة – المقطم – الحي الخامس – أمام كارفور
|19041
|10
|جامعة سيناء
|سيناء – العريش – المساعيد
برج سما – القطامية – القاهرة “مكتب تقديم”
الإسماعيلية – القنطرة الشرقية
0683336844
|11
|جامعة فاروس
|الإسكندرية – بجوار مجمع جرين بلازا – ش قنال المجمودية
|033877000
|12
|جامعة المستقبل
|القاهرة – التجمع الخامس – منطقة مركز المدينة – ش 90 – بجوار ميتينج بوينت مول التجمع
|0226186100
0226186101
0226186102
16383
|13
|الجامعة المصرية الروسية
|القاهرة – مدينة بدر – طريق القاهرة السويس
|0226809114
|14
|جامعة النهضة
|أول الطريق الشرقي للقاهرة بني سويف –
|19206
|15
|جامعة الدلتا
|المنصورة – جمصة – الطريق الدولي الساحلي
|0502770140
|16
|جامعة النيل
|الجيزة – 6 كتوبر – الشيخ زايد – ميدان جهينة
|16453
|17
|الجامعة المصرية للتعليم الألكتروني
|الجيزة – الدقي – ميدان المساحة
0233318498
|18
|جامعة بدر
|طريق القاهرة السويس – مدينة بدر
|19592
|19
|جامعة هليوبلس
|القاهرة – 3 طريق مصر بلبيس الصحراوي
|01223999146
|20
|الجامعة العربية المفتوحة
|القاهرة – مدينة نصر – تقاطع شارع مكرم عبيد مع عبد الرازق السنهوري
|19268
|21
|جامعة دراية
|المنيا – مدينة المنيا الجديدة – الحي السادس
|0862110026
|22
|جامعة حورس
|محافظة دمياط – دمياط الجديدة
|201144455581
|23
|الجامعة الصينية
|القاهرة – ش جسر السويس – مساكن أبو غزالة
|0226351964
|24
|جامعة الجيزة الجديدة
|الكيلو 22 طريقة القاهرة الإسكندرية الصحراوي
|16623
منح الجامعات الخاصة 2019
سنحاول من خلال تقريرنا أن نقدم لكم الجامعات التي تقدم منح عام 2019، وهي على النحو التالي:
|رقم المسلسل
|الجامعة
|1
|جامعة بدر
|2
|جامعة النهضة
|3
|جامعة mti
|4
|جامعة 6 أكتوبر
|5
|جامعة must
|6
|جامعة دراية
|7
|جامعة فاروس
|8
|الجامعة البريطانية
|9
|الجامعة الكندية
|10
|الجامعة الروسية
|11
|جامعة حورس
|12
|جامعة الدلتا
|13
|جامعة سيناء
أما الأوراق المطلوبة للتقديم في منح الجامعات الخاصة فهي:
- مستخرج من شهادة الثانوية العامة.
- صورة الشهادة الأصلية للثانوية العامة.
- شهادة الميلاد الأصلية.
- صور شهادات ميلاد الأب والأم والأسرة.
- البحث الاجتماعي.
- الحيازة الزراعية.
- فاتورة كهرباء وفاتورة مياه.
- مفردات مرتب الأب والأم إن كانت تعمل.
- إثبات قيد للطالب والأخوة بالمدارس.
أما فيما يتعلق بالمجموع الكلي لكل كلية، فالمجاميع التالية تتمتع بأفضل فرص للحصول على المنحة:
- 97% للطب البشري.
- 95% للعلاج الطبيعي.
- 90% فما فوق كلية الهندسة.
وبالتوفيق لجميع الطلبة والطالبة
ارخص الجامعات الخاصة ف مصر
تعتبر جامعة 6 اكتوبر وجامعة MUST أرخص الجامعات الخاصة في مصر والأقل سعرًا، كما أنها تقبل شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، فتابعوا معنا مصاريف ارخص الجامعات الخاصة في مصر، وشروط الالتحاق من الدبلومات الفنية والكليات المُتاحة لهم.
الكليات والمعاهد الخاصة “الهندسة”
تعتمد نقابة المهندسين العديد من الكليات والمعاهد الهندسية نقدم لكم قائمة بأسمائها:
مصاريف جامعة 6 اكتوبر October 6 University 2020
تعد جامعة 6 أكتوبر من أقدم الجامعات الخاصة في مصر، لذا فقد تمكنت من عقد عدد من اتفاقيات الشراكة مع العديد من الجامعات المحلية والأجنبية، كما يضم الحرم الجامعي فندقًا للطالبات، بينما يقع فندق الطلاب خارج الحرم الجامعي، وتوجد مكتبة مركزية و1819 معملًا ومختبرًا، بالإضافة إلى مستشفى جامعي يضم جميع التخصصات.
|الكلية
|التخصص
|مدة الدراسة
|الرسوم الدراسية بالجنيه المصري
|كلية الطب
|عام
|5 سنوات + 2 امتياز
|94250 جنيهًا
|كلية الصيدلة
|عام
|5 سنوات
|58905 جنيهًا
|كلية طب الأسنان
|عام
|5 سنوات + سنة امتياز
|71810 جنيهًا
|كلية العلاج الطبيعي
|عام
|5 سنوات + سنة امتياز
|51390 جنيهًا
|كلية العلوم الطبية التطبيقية
|قسم الأجهزة الطبية الحيوية
|4 سنوات
|33155 جنيهًا
|كلية العلوم التطبيقية
|قسم التمريض
|4 سنوات
|18570 جنيهًا
|كلية الهندسة
|التشييد والبناء
العمارة
الميكاترونيك
هندسة كهربائية
شعبة اتصالات وألكترونيات
|5 سنوات
|46230 جنيهًا
|كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب
|نظم معلومات
علوم حاسب
|4 سنوات
|24575 جنيهًا
|كلية الفنون التطبيقية
|الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون
الإعلان
التصميم الداخلي والأثاث
تصميم المنتجات
|5 سنوات
|29735 جنيهًا
|كلية الاقتصاد والإدارة (شعبة اللغة الإنجليزية)
|الاقتصاد
العلوم السياسية
إدارة الأعمال
المحاسبة
|37700 جنيهًا
|4 سنوات
|كلية الاقتصاد والإدارة (شعبة اللغة العربية)
|25360 جنيهًا
|كلية اللغات والترجمة
|اللغة الإنجليزية
|22610 جنيهًا
|اللغة الفرنسية
اللغة الألمانية
اللغة الأسبانية
|18685 جنيهًا
|كلية الإعلام وفنون الاتصال
|الإذاعة والتليفزيون
الصحافة
العلاقات العامة والإعلان
|26650 جنيهًا
|كلية التربية
|اللغة الإنجليزية
|19635 جنيهًا
|تربية خاصة – رياض أطفال – اللغة العربية
|14025 جنيهًا
|كلية السياحة والفنادق
|الدراسة السياحية
الدراسات الفندقية
الإرشاد السياحي
|15820 جنيهًا
المستندات المطلوبة لدخول جامعة 6 أكتوبر
- “صورة” بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
- “أصل” شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- “أصل” شهادة الميلاد.
- “ستة” صور شخصية حديثة.
- في حالة كان الطالب حاصلًا على الثانوية العامة من خارج مصر، يلزم توثيق جميع المستندات، وشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من السفارة المصرية ووزارة الخارجية من الدولة الحاصل منها على الثانوية العامة، وكذلك وزارة الخارجية المصرية.
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
تقع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في حي 6 أكتوبر وقد أنشئت عام 1992، وتعد عضوًا في اتحاد الجامعات العربية، وعضوًا في اتحاد الجامعات الإفريقية، وتقبل طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، كما تقبل طلبة المعادلات العربية والأجنبية.
مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST
|الكلية
|المصروفات
|كلية الطب البشري
|85 ألف جينهًا
|كلية طب وجراحة الفم والأسنان
|63 ألف جنيهًا
|كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي
|52 ألف جنيهًا
|كلية العلاج الطبيعي
|45 ألف جنيهًا
|كلية التكنولوجيا الحيوية
|30 ألف جنيهًا
|كلية العلوم الطبية التطبيقية
|29 ألف جنيهًا
|كلية الهندسة
|41 ألف جنيهًا
|كلية الإعلام الشعبة العربية والشعبة الإنجليزية
|25 ألف جنيهًا
|كلية تكنولوجيا المعلومات
|21 ألف جنيهًا
|كلية الإدارة والاقتصاد الشعبة العربية والشعبة الإنجليزية
|25 ألف جنيهًا
|كلية اللغات والترجمة
|20 ألف جنيهًا
|كلية الآثار والإرشاد السياحي
|15 ألف جنيهًا
|كلية التربية والخاصة
|14 ألف جنيهًا
الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة MUST
بالنسبة للطلبة المستجدين يجب إحضار الأوراق والمستندات التالية:
- طلب الالتحاق بعد ملء جميع البيانات.
- أصل امؤهل الدراسي على أن يكون موثقًا في حال كانت الشهادة من خارج مصر.
- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
- عدد “ستة” صور شخصية.
- نموذج 2 جند من قسم الشرطة بالنسبة للطلبة الذكور.
- صورة تحقيق الشخصية أو جواز السفر بالنسبة لغير المصريين.
الكليات المتاحة للدبلومات الفنية 2019
للتعرف على الكليات والمعاهد المتاحة لطلبة الدبلومات الفنية بالنسبة للجاممعات الحكومية، يمكنك الدخول إلى تنسيق الدبلومات الفنية 2019، وبالنسبة للجامعات الخاصة تقبل جامعة MUST طلبة الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات على النحو الموضح بالجدول التالي:
|الكلية
|التخصص
|كلية الآثار قسم الترميم وصيانة الآثار
|دبلوم الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات
|كلية الإدارة والإقتصاد
|دبلوم الثانوية التجارية ثلاث سنوات
مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA
جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب هي إحدى الجامعات الخاصة التي تقع في منطقة 6 أكتوبر، وهي جامعة معتمدة من وزارة التعليم العالي، وتسير وفقًا للمناهج البريطانية، وفيما يلي بيان بالحد الأدنى للمجموع الذي تقبل به الجامعة، سواء الثانوية العامة المصرية، أو الثانوية العامة السعودية والكويتية، والحد الأدنى من المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية.
|الكلية
|الحد الأدنى لمجموع الثانوية العامة المصرية
|الحد الأدنى للثانوية السعودي
|الحد الأدنى للثانوية العامة الكويتية
|الحد الأدنى لمستوى اللغة الإنجليزية
|مصروفات الفصل الدراسي الأول بالجنيه المصري
|مصروفات الفصل الدراسي الثاني بالجنيه المصري
|طب الأسنان
|93%
|97%
|94%
|Hight
|69.300
|56.700
|الصيدلة
|90%
|90%
|90%
|Intermediate
|42.250
|53.750
|علوم التكنولوجيا الحيوية
|80%
|80%
|80%
|Intermediate
|40.100
|50.900
|الهندسة
|80%
|80%
|80%
|Intermediate
|31.250
|39.750
|إدارة أعمال
|60%
|60%
|60%
|Intermediate
|27.750
|35.250
|إعلام
|63%
|63%
|63%
|Hight
|27.750
|35.250
|Arts & Design
|70%
|70%
|70%
|Intermediate
|31.250
|39.750
|Computer Science
|70%
|70%
|70%
|Intermediate
|27.750
|35.250
|لغات وترجمة
|60%
|60%
|60%
|Hight
|22.000
|28.000
الأوراق المطلوبةللالتحاق بجامعة MSA وطريقة التقديم
- أصل شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.
- أصل شهادة الميلاد أ مستخرج رسمي منها.
- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للمقيمين بالخارج.
ويمكنكم التعرف على طريقة التقديم في جامعة MSA من خلال الفيديو التالي:
مصاريف الجامعة الروسية
تعتبر الجامعة الروسية واحدة من أفضل الجامعات، ولا تعد من أرخص الجامعات في مصر، ونقدم لكم اسعار الجامعة الروسية جميع الكليات على النحو التالي:
|الكلية
|مصروفات الفصل الدراسي الأول
|مصروفات الفصل الدراسي الثاني
|طب الفم والأسنان
|40000 جنيهًا
|40000 جنيهًا
|الصيدلة
|31000 جنيهًا
|31000 جنيهًا
|الهندسة
|24000 جنيهًا
|24000 جنيهًا
|الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات
|17500 جنيهًا
|17500 جنيهًا
قبول الطلبة الوافدين في الجامعة الروسية
جامعة الجيزة الجديدة (نيو جيزة) newgiza university
لم يتم حتى الآن الإعلان عن أٍعار جامعة نيو جيزة، إلا أننا يمكننا نشر مصاريف جامعة نيو جيزة العام المماضي 2018، مع التأكيد أن الزيادة في مصاريف جامعة نيو جيزة ذلك العام هي من 10 – 15%، وإليكم جدول مصاريف الجامعات 2018 جامعة الجيزة الجديدة:
|الكلية
|المصروفات الدراسية للمصريين
|المصروفات الدراسية لغير المصريين
|الطب البشري
|133 ألف جنيهًا/ سنويًا
|16 ألف دولار/ سنويًا
|طب الأٍسنان
|128 ألف جنيهًا
|12 ألف دولار/ سنويًا
|الصيدلة
|85 ألف جنيهًا/ سنويًا
|10 آلاف دولار/ سنويًا
|إدارة الأعمال
|108 ألف جنيهًا/ سنويًا
|8 آلاف دولار/ سنويًا
|سياسة واقتصاد (قريبًا)
|108 ألف جنيهًا/ سنويًا
|8 آلاف دولار/ سنويًا
مصاريف الجامعة الكندية
مصاريف جامعة مصر الدولية miu 2019-2020
مصاريف جامعة بدر 2019 – 2020
مصروفات الجامعة البريطانية 2019 – 2020
|الكلية
|المصاريف
|أسنان
|130 ألف جنيهًا
|الصيدلة
|95 ألف جنيهًا
|تمريض
|34 ألف جنيهًا
|هندسة
|113 ألف جنيهًا
|قانون
|85 ألف جنيهًا
|إدارة أعمال
|99 ألف جنيهًا
|اقتصاد وعلوم سياسية
|99 ألف جنيهًا
مصروفات جامعة سيناء 2019 – 2020 فرع العريش وفرع القنطرة
مصروفات أكاديمية الشروق 2019 – 2020
معهد هندسة:
|الفرقة
|الرسوم الدراسية بالجنيه المصري
|اعدادي
|20.039
|الأولى
|19.441
|الثانية
|18.733
|الثالثة
|17.631
|الرابعة
|16.868
معهد حاسبات:
|الفرقة
|الشعبة
|الرسوم الدراسية بالجنيه
|الأولى
|حاسبات
|10.287
|نظم معلومات
|9.372
|ادارة ومحاسبة
|7.560
|الثانية
|حاسبات
|9.417
|نظم معلومات
|8.582
|ادارة ومحاسبة
|6.927
|الثالثة
|حاسبات
|9.002
|نظم معلومات
|8.205
|ادارة ومحاسبة
|6.625
|الرابعة
|حاسبات
|8.623
|نظم معلومات
|7.860
|ادارة ومحاسبة
|6.350
تابعونا في تحديثات مصاريف الجامعات الخاصة 2020، وسنوافيكم بالمزيد عن مصروفات الجامعات الخاصة في مصر هذا العام فور صدورها من المصادر الرسمية، وجدير بالذكر زيادة أسعار الجامعات الخاصة ذلك العام في جميع الجامعات بنسبة تراوحت بين 10 – 15%، ويمكنكم من خلال مقالنا إجراء مقارنات بين الجامعات لاختيار الكلية التي تنسابك في الجامعة التي تسمح بها الظروف المادية، مع العلم بأن جميع الجامعات الخاصة المنشورة بالمقال معتمدة من وزارة التعليم العالي.
انا جايبه ٨٦ علمى علوم وعايزه اعلام ٦ أكتوبر فيه منحه ليا كدا ولا لاه بالرجاء الرد سريعا بليزز
انا جايبه 81.5% دبلوم فنيه نطام 3 سنوات بمحافظه سوهاج قسم ملابس جاهزه عايزه معهد فني صناعي او معهد فني صحي
جامعه نيو كايرو معتمد وله وغير كده مصارفها كام وارجو رد بسرعه
انا مجموعى 98 ليا تخفيض عاوز طب اسنان
تواصل مع الجامعة التي ترغب في الانضمام إليها
بالفعل هناك منح للطلبة المتفوقين ولكن لها شروط
انا جيب 82.5 دبلوم صناعي ينفع اخوش هندسه خاص
مصاريف هندسه جامعه فاروس كام
هل الجامعه الروسية بتاخد اي مجموع من الطلاب المصرين ولاده بس للطلاب الوافدين من الخارج
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا بنتى حاصلة على ٨٨ونصف فى الثانوية العامة ممكن اعارف اى كلية خاصة أقدم فيها علاج طبيعى ممكن الرد من فضلكم وياريت المصاريف
لو سمحت الجامعه الروسيه او الفرنسيه التعليم بالغه الروسيه وله زي اي جامعه حكوميه
بالنسبة لجامعة الروسية هل المبلغ دة 40_الف السنة كاملة شاملة المصاريف ولا هناك مصاريف اخرى وسحب الملف امتا
سلام عليكم بعد ازنكم الجامعات مقيدة بسنة تخرج يعني تقبل خريج دبلوم تجارة لسنة 2013-2014
الكليه تقبل الأزهر
نعم جميع الكليات الخاصة تقبل الحاصلين على الشهادة الثانوية الازهرية
السلام عليكم لو سمحتم الكلية تقبل طلبة الدبلوم الفني صناعي تخصص تبريد وتكييف
يمكنك التواصل مع الجامعة من خلال أرقام التليفونات المنشورة بالمقال للتعرف على المزيد بالنسبة لطلبة الدبلومات