أسعار الجامعات الخاصة في مصر 2020 والمنح المجانية التي تقدمها الجامعات 2019/2020

أسعار الجامعات الخاصة في مصر 2019 – 2020 هي ما نقدمه لكم من خلال موقع كلمة، كما نقدم لكم منح الجامعات الخاصة 2019، إذ يُقبل على الجامعات الخاصة الكثير من الطلبة وأولياء الأمور سواء المصريين والوافدين، إذ يُقبل على الجامعات الخاصة في مصر الكثير من الطلاب من الدول العربية المجاورة، وخاصة دول الخليج التي يفضل مواطنوها الحياة والدراسة في مصر، وقد لجأ الكثيرون إلى الجامعات الخاصة، والتي تُوفر عددًا من الكليات كالطب والهندسة والصيدلة وطب الأسنان والعلوم وإدارة الأعمال والإعلام، وهي كليات يفضل الطلبة الالتحاق بها نظرًا لأنها ملائمة لسوق العمل، وذلك نظرًا لأنها لا تخضع لقواعد تنسيق الثانوية العامة، والتي قد يسبب فيها 1% ضياع حلم طالب، وعدم التحاقه بكلية يرغبها، فتجد البعض يضع كل ما يمتلكه من أموال لتحقيق حلم نجله في دخول أحد الكليات، وحتى لا ينضم لطابور العاطلين عن العمل في مصر.







كما أن الجامعات الخاصة توفر لطلابها من كليات الطب والهندسة والصيدلة وحتى كليات الإعلام وإدارة الأعمال والسكرتاية التدريب العملي اللازم، ويدرس في تلك الجامعات أفضل المحاضرين، ويتم اختيارهم بعناية، وتجد المكتبات وغرف الكمبيوتر متوفرة للطلاب، فالكثافة في الجامعات الخاصة لا زالت تسمح بمستوى تعليمي مناسب للطالب، ولكن تبقى الأزمة لدى الكثير من الأسر هي مصاريف الجامعات الخاصة، ولكن يهون ذلك أمام إخطار ولي الأمر الذي تقدمه الجامعات الخاصة لأولياء الأمور آخر كل عام بنجاح الأبناء.

يمكنك أيضًا الحصول على دليل الكليات والمعاهد العسكرية شروط الالتحاق وطريقة التقديم في الكلية الحربية، وكلية الطب العسكري، والتي تمنحك الدراسة فيها عدد من المميزات، لذا تابعوا المقال للتعرف على الشروط الواجب توافرها للالتحاق.







الجامعات الخاصة 2020

قام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية باعتماد تنسيق الجامعات الخاصة 2019 – 2020، والذي تضمن الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد في الجامعات الخاصة كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والفنون التطبيقية، وكذلك كلية العلوم الصحية، وكلية الإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية.







مع العلم أن لكل جامعة خاصة تنسيق داخلي سوف يتم الإعلان عنه بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وسنوافيكم به فور إعلانه.

الطب البشري طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي كلية الهندسة كلية الفنون التطبيقية

كلية العلوم الصحية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب كلية الإعلام

كلية اللغات والترجمة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة باقي الكليات في جميع الجامعات 95% 90% 80% 70% 60% 55%

الجامعات الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي

قبل التقدم للالتحاق بأي كلية بالجامعات الخاصة يجب علينا التأكد من أنها معتمدة من وزارة التعليم العالي، كما يجب التأكد من اعتمادها لدى النقابة التي سينضم إليها الطالب بعد تخرجه، لذا ننشر لكم جميع الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة من وزارة التعليم العالي على النحو التالي:

رقم المسلسل الجامعة عناوين الجامعات الخاصة في مصر رقم التليفون 1 جامعة 6 أكتوبر الجيزة – 6 أكتوبر – المحور المركزي 16704 2 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الجيزة – 6 أكتوبر – طريق 26 يوليو – الحي المتميز 0238354698 3 جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب الجيزة – الدقي – 14 ش عامر بالمساحة 7603811 4 جامعة مصر الدولية القاهرة – طريق القاهرة الإسماعيلية الكيلو 28 – مدينة العبور 01119759141 5 الجامعة الفرنسية طريقة القاهرة الاسماعيلية – الشروق – الكيلو 37 0226873400

0226873434 6 الجامعة الألمانية القاهرة – مدينة نصر – التجمع الخامس – المنطقة السادسة 19623 7 جامعة الأهرام الكندية الجيزة – 6 أكتوبر – المنطقة الصناعية الرابعة – المحور المركزي 8333078 8 الجامعة البريطانية طريقة مصر الاسماعيلية – مدينة الشروق 19283 9 الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات القاهرة – المقطم – الحي الخامس – أمام كارفور 19041

10 جامعة سيناء سيناء – العريش – المساعيد

برج سما – القطامية – القاهرة “مكتب تقديم”

الإسماعيلية – القنطرة الشرقية 0683336844 11 جامعة فاروس الإسكندرية – بجوار مجمع جرين بلازا – ش قنال المجمودية 033877000 12 جامعة المستقبل القاهرة – التجمع الخامس – منطقة مركز المدينة – ش 90 – بجوار ميتينج بوينت مول التجمع 0226186100

0226186101

0226186102

16383 13 الجامعة المصرية الروسية القاهرة – مدينة بدر – طريق القاهرة السويس 0226809114 14 جامعة النهضة أول الطريق الشرقي للقاهرة بني سويف – 19206 15 جامعة الدلتا المنصورة – جمصة – الطريق الدولي الساحلي 0502770140 16 جامعة النيل الجيزة – 6 كتوبر – الشيخ زايد – ميدان جهينة 16453 17 الجامعة المصرية للتعليم الألكتروني الجيزة – الدقي – ميدان المساحة 0233318498 18 جامعة بدر طريق القاهرة السويس – مدينة بدر 19592 19 جامعة هليوبلس القاهرة – 3 طريق مصر بلبيس الصحراوي 01223999146

20 الجامعة العربية المفتوحة القاهرة – مدينة نصر – تقاطع شارع مكرم عبيد مع عبد الرازق السنهوري 19268 21 جامعة دراية المنيا – مدينة المنيا الجديدة – الحي السادس 0862110026 22 جامعة حورس محافظة دمياط – دمياط الجديدة 201144455581 23 الجامعة الصينية القاهرة – ش جسر السويس – مساكن أبو غزالة 0226351964 24 جامعة الجيزة الجديدة الكيلو 22 طريقة القاهرة الإسكندرية الصحراوي 16623

منح الجامعات الخاصة 2019

سنحاول من خلال تقريرنا أن نقدم لكم الجامعات التي تقدم منح عام 2019، وهي على النحو التالي:

رقم المسلسل الجامعة 1 جامعة بدر 2 جامعة النهضة 3 جامعة mti 4 جامعة 6 أكتوبر 5 جامعة must 6 جامعة دراية 7 جامعة فاروس 8 الجامعة البريطانية 9 الجامعة الكندية 10 الجامعة الروسية 11 جامعة حورس 12 جامعة الدلتا 13 جامعة سيناء

أما الأوراق المطلوبة للتقديم في منح الجامعات الخاصة فهي:

مستخرج من شهادة الثانوية العامة. صورة الشهادة الأصلية للثانوية العامة. شهادة الميلاد الأصلية. صور شهادات ميلاد الأب والأم والأسرة. البحث الاجتماعي. الحيازة الزراعية. فاتورة كهرباء وفاتورة مياه. مفردات مرتب الأب والأم إن كانت تعمل. إثبات قيد للطالب والأخوة بالمدارس.

أما فيما يتعلق بالمجموع الكلي لكل كلية، فالمجاميع التالية تتمتع بأفضل فرص للحصول على المنحة:

97% للطب البشري.

95% للعلاج الطبيعي.

90% فما فوق كلية الهندسة.

وبالتوفيق لجميع الطلبة والطالبة

ارخص الجامعات الخاصة ف مصر

تعتبر جامعة 6 اكتوبر وجامعة MUST أرخص الجامعات الخاصة في مصر والأقل سعرًا، كما أنها تقبل شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، فتابعوا معنا مصاريف ارخص الجامعات الخاصة في مصر، وشروط الالتحاق من الدبلومات الفنية والكليات المُتاحة لهم.

الكليات والمعاهد الخاصة “الهندسة”

تعتمد نقابة المهندسين العديد من الكليات والمعاهد الهندسية نقدم لكم قائمة بأسمائها:

مصاريف جامعة 6 اكتوبر October 6 University 2020

تعد جامعة 6 أكتوبر من أقدم الجامعات الخاصة في مصر، لذا فقد تمكنت من عقد عدد من اتفاقيات الشراكة مع العديد من الجامعات المحلية والأجنبية، كما يضم الحرم الجامعي فندقًا للطالبات، بينما يقع فندق الطلاب خارج الحرم الجامعي، وتوجد مكتبة مركزية و1819 معملًا ومختبرًا، بالإضافة إلى مستشفى جامعي يضم جميع التخصصات.

الكلية التخصص مدة الدراسة الرسوم الدراسية بالجنيه المصري كلية الطب عام 5 سنوات + 2 امتياز 94250 جنيهًا كلية الصيدلة عام 5 سنوات 58905 جنيهًا كلية طب الأسنان عام 5 سنوات + سنة امتياز 71810 جنيهًا كلية العلاج الطبيعي عام 5 سنوات + سنة امتياز 51390 جنيهًا كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم الأجهزة الطبية الحيوية 4 سنوات 33155 جنيهًا كلية العلوم التطبيقية قسم التمريض 4 سنوات 18570 جنيهًا

كلية الهندسة التشييد والبناء

العمارة

الميكاترونيك

هندسة كهربائية

شعبة اتصالات وألكترونيات 5 سنوات 46230 جنيهًا كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب نظم معلومات

علوم حاسب 4 سنوات 24575 جنيهًا كلية الفنون التطبيقية الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون

الإعلان

التصميم الداخلي والأثاث

تصميم المنتجات 5 سنوات 29735 جنيهًا

كلية الاقتصاد والإدارة (شعبة اللغة الإنجليزية) الاقتصاد

العلوم السياسية

إدارة الأعمال

المحاسبة 37700 جنيهًا 4 سنوات كلية الاقتصاد والإدارة (شعبة اللغة العربية) 25360 جنيهًا كلية اللغات والترجمة اللغة الإنجليزية 22610 جنيهًا اللغة الفرنسية

اللغة الألمانية

اللغة الأسبانية 18685 جنيهًا كلية الإعلام وفنون الاتصال الإذاعة والتليفزيون

الصحافة

العلاقات العامة والإعلان 26650 جنيهًا كلية التربية اللغة الإنجليزية 19635 جنيهًا تربية خاصة – رياض أطفال – اللغة العربية 14025 جنيهًا كلية السياحة والفنادق الدراسة السياحية

الدراسات الفندقية

الإرشاد السياحي 15820 جنيهًا

موقع جامعة 6 اكتوبر

المستندات المطلوبة لدخول جامعة 6 أكتوبر

“صورة” بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر. “أصل” شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. “أصل” شهادة الميلاد. “ستة” صور شخصية حديثة. في حالة كان الطالب حاصلًا على الثانوية العامة من خارج مصر، يلزم توثيق جميع المستندات، وشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من السفارة المصرية ووزارة الخارجية من الدولة الحاصل منها على الثانوية العامة، وكذلك وزارة الخارجية المصرية.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تقع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في حي 6 أكتوبر وقد أنشئت عام 1992، وتعد عضوًا في اتحاد الجامعات العربية، وعضوًا في اتحاد الجامعات الإفريقية، وتقبل طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، كما تقبل طلبة المعادلات العربية والأجنبية.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST

الكلية المصروفات كلية الطب البشري 85 ألف جينهًا كلية طب وجراحة الفم والأسنان 63 ألف جنيهًا كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي 52 ألف جنيهًا كلية العلاج الطبيعي 45 ألف جنيهًا كلية التكنولوجيا الحيوية 30 ألف جنيهًا كلية العلوم الطبية التطبيقية 29 ألف جنيهًا كلية الهندسة 41 ألف جنيهًا كلية الإعلام الشعبة العربية والشعبة الإنجليزية 25 ألف جنيهًا كلية تكنولوجيا المعلومات 21 ألف جنيهًا

كلية الإدارة والاقتصاد الشعبة العربية والشعبة الإنجليزية 25 ألف جنيهًا كلية اللغات والترجمة 20 ألف جنيهًا كلية الآثار والإرشاد السياحي 15 ألف جنيهًا كلية التربية والخاصة 14 ألف جنيهًا

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة MUST

بالنسبة للطلبة المستجدين يجب إحضار الأوراق والمستندات التالية:

طلب الالتحاق بعد ملء جميع البيانات. أصل امؤهل الدراسي على أن يكون موثقًا في حال كانت الشهادة من خارج مصر. أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها. عدد “ستة” صور شخصية. نموذج 2 جند من قسم الشرطة بالنسبة للطلبة الذكور. صورة تحقيق الشخصية أو جواز السفر بالنسبة لغير المصريين.

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية 2019

للتعرف على الكليات والمعاهد المتاحة لطلبة الدبلومات الفنية بالنسبة للجاممعات الحكومية، يمكنك الدخول إلى تنسيق الدبلومات الفنية 2019، وبالنسبة للجامعات الخاصة تقبل جامعة MUST طلبة الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات على النحو الموضح بالجدول التالي:

الكلية التخصص كلية الآثار قسم الترميم وصيانة الآثار دبلوم الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات كلية الإدارة والإقتصاد دبلوم الثانوية التجارية ثلاث سنوات

مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب هي إحدى الجامعات الخاصة التي تقع في منطقة 6 أكتوبر، وهي جامعة معتمدة من وزارة التعليم العالي، وتسير وفقًا للمناهج البريطانية، وفيما يلي بيان بالحد الأدنى للمجموع الذي تقبل به الجامعة، سواء الثانوية العامة المصرية، أو الثانوية العامة السعودية والكويتية، والحد الأدنى من المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية.

الكلية الحد الأدنى لمجموع الثانوية العامة المصرية الحد الأدنى للثانوية السعودي الحد الأدنى للثانوية العامة الكويتية الحد الأدنى لمستوى اللغة الإنجليزية مصروفات الفصل الدراسي الأول بالجنيه المصري مصروفات الفصل الدراسي الثاني بالجنيه المصري طب الأسنان 93% 97% 94% Hight 69.300 56.700 الصيدلة 90% 90% 90% Intermediate 42.250 53.750 علوم التكنولوجيا الحيوية 80% 80% 80% Intermediate 40.100 50.900 الهندسة 80% 80% 80% Intermediate 31.250 39.750 إدارة أعمال 60% 60% 60% Intermediate 27.750 35.250 إعلام 63% 63% 63% Hight 27.750 35.250 Arts & Design 70% 70% 70% Intermediate 31.250 39.750 Computer Science 70% 70% 70% Intermediate 27.750 35.250 لغات وترجمة 60% 60% 60% Hight 22.000 28.000

الأوراق المطلوبةللالتحاق بجامعة MSA وطريقة التقديم

أصل شهادة الثانوية العامة وما يعادلها. أصل شهادة الميلاد أ مستخرج رسمي منها. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للمقيمين بالخارج.

ويمكنكم التعرف على طريقة التقديم في جامعة MSA من خلال الفيديو التالي:

مصاريف الجامعة الروسية

تعتبر الجامعة الروسية واحدة من أفضل الجامعات، ولا تعد من أرخص الجامعات في مصر، ونقدم لكم اسعار الجامعة الروسية جميع الكليات على النحو التالي:

الكلية مصروفات الفصل الدراسي الأول مصروفات الفصل الدراسي الثاني طب الفم والأسنان 40000 جنيهًا 40000 جنيهًا الصيدلة 31000 جنيهًا 31000 جنيهًا الهندسة 24000 جنيهًا 24000 جنيهًا الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات 17500 جنيهًا 17500 جنيهًا

قبول الطلبة الوافدين في الجامعة الروسية

جامعة الجيزة الجديدة (نيو جيزة) newgiza university

لم يتم حتى الآن الإعلان عن أٍعار جامعة نيو جيزة، إلا أننا يمكننا نشر مصاريف جامعة نيو جيزة العام المماضي 2018، مع التأكيد أن الزيادة في مصاريف جامعة نيو جيزة ذلك العام هي من 10 – 15%، وإليكم جدول مصاريف الجامعات 2018 جامعة الجيزة الجديدة:

الكلية المصروفات الدراسية للمصريين المصروفات الدراسية لغير المصريين الطب البشري 133 ألف جنيهًا/ سنويًا 16 ألف دولار/ سنويًا طب الأٍسنان 128 ألف جنيهًا 12 ألف دولار/ سنويًا الصيدلة 85 ألف جنيهًا/ سنويًا 10 آلاف دولار/ سنويًا إدارة الأعمال 108 ألف جنيهًا/ سنويًا 8 آلاف دولار/ سنويًا سياسة واقتصاد (قريبًا) 108 ألف جنيهًا/ سنويًا 8 آلاف دولار/ سنويًا

مصاريف الجامعة الكندية

مصاريف جامعة مصر الدولية miu 2019-2020

مصاريف جامعة بدر 2019 – 2020

مصروفات الجامعة البريطانية 2019 – 2020

الكلية المصاريف أسنان 130 ألف جنيهًا الصيدلة 95 ألف جنيهًا تمريض 34 ألف جنيهًا هندسة 113 ألف جنيهًا قانون 85 ألف جنيهًا إدارة أعمال 99 ألف جنيهًا اقتصاد وعلوم سياسية 99 ألف جنيهًا

مصروفات جامعة سيناء 2019 – 2020 فرع العريش وفرع القنطرة

مصروفات أكاديمية الشروق 2019 – 2020

معهد هندسة:

الفرقة الرسوم الدراسية بالجنيه المصري اعدادي 20.039 الأولى 19.441 الثانية 18.733 الثالثة 17.631 الرابعة 16.868

معهد حاسبات:

الفرقة الشعبة الرسوم الدراسية بالجنيه الأولى حاسبات 10.287 نظم معلومات 9.372 ادارة ومحاسبة 7.560 الثانية حاسبات 9.417 نظم معلومات 8.582 ادارة ومحاسبة 6.927 الثالثة حاسبات 9.002 نظم معلومات 8.205 ادارة ومحاسبة 6.625 الرابعة حاسبات 8.623 نظم معلومات 7.860 ادارة ومحاسبة 6.350

تابعونا في تحديثات مصاريف الجامعات الخاصة 2020، وسنوافيكم بالمزيد عن مصروفات الجامعات الخاصة في مصر هذا العام فور صدورها من المصادر الرسمية، وجدير بالذكر زيادة أسعار الجامعات الخاصة ذلك العام في جميع الجامعات بنسبة تراوحت بين 10 – 15%، ويمكنكم من خلال مقالنا إجراء مقارنات بين الجامعات لاختيار الكلية التي تنسابك في الجامعة التي تسمح بها الظروف المادية، مع العلم بأن جميع الجامعات الخاصة المنشورة بالمقال معتمدة من وزارة التعليم العالي.