الجامعة البريطانية تُعلن عن المصاريف والمنح لعام 2019-2020

يبحث أولياء الأمور عن مصاريف الجامعة البريطانية فهي من أفضل الجامعات الموجودة في مصر والتي تقدم خدمة التعليم المتميز وتمنح الدراسيين فيها درجات البكالوريوس والليسانس، كما أنها تمنح درجات الماجستير والدكتوراه، وأعلنت الجامعة البريطانية عن رسوم الدراسة للعام الجديد 2019-2020.

أوضحت الجامعة البريطانية على الموقع الرسمي المصاريف وكيفية الدفع، كما أنها وضعت بيان وشروط المنح الدراسية وإمكانية التقديم فيها .

مصاريف الجامعة البريطانية 2019-2020

يتم دفع رسوم الجامعة البريطانية بالجنية المصري للمصريين، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويتم دفن رسوم التأمين مرة واحدة فقط مع القسط الأول من مصاريف الدراسة، وهو قابل للاسترداد في حال الانسحاب من الجامعة وبعد التخرج شريطة عدم التسبب في مشاكل بالكلية .

مصاريف كلية الآداب والعلوم الإنسانية 60 ألف جنية مصري بجانب 6000 رسوم إدارية، و750 دولار مصاريف صحية، ورسم التعليم الإلكتروني 4000 جنية.

مصاريف كلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية 70 ألف جنية مصري بجانب 6000 رسوم إدارية، و750 دولار مصاريف صحية، ورسم التعليم الإلكتروني 6000 جنية.

مصاريف كلية الإعلام وعلوم الاتصال 70 ألف جنية مصري بجانب 6000 رسوم إدارية، و750 دولار مصاريف صحية، ورسم التعليم الإلكتروني 6000 جنية. بجانب 6000 رسوم تأمين.

مصاريف طب الفم وجراحة الأسنان 125 ألف جنية مصري بجانب 15 ألف رسوم إدارية، ورسم التعليم الإلكتروني 5000 جنية. بجانب 10 ألاف رسوم تأمين.

مصاريف كلية الهندسة 85 ألف جنية مصري بجانب 6000 رسوم إدارية، و750 دولار مصاريف صحية، ورسم التعليم الإلكتروني 5000 جنية.

مصاريف كلية هندسة الطاقة والبيئة 85 ألف جنية مصري بجانب 6000 رسوم إدارية، و750 دولار مصاريف صحية، ورسم التعليم الإلكتروني 5000 جنية.

مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات 60 ألف جنية مصري بجانب 6000 رسوم إدارية، و750 دولار مصاريف صحية، ورسم التعليم الإلكتروني 4000 جنية.

مصاريف كلية الحقوق 60 ألف جنية مصري بجانب 6000 رسوم إدارية، و750 دولار مصاريف صحية، ورسم التعليم الإلكتروني 2000 جنية.

مصاريف كلية التمريض 20 ألف جنية مصري بجانب 3000 رسوم إدارية، و400 دولار مصاريف صحية، ورسم التعليم الإلكتروني 2000 جنية.

مصاريف كلية الصيدلة 85 ألف جنية مصري بجانب 6000 رسوم إدارية، ورسم التعليم الإلكتروني 5000 جنية.

على أن مصاريف الجامعة البريطانية على مرحلتين حسب قواعد كل كلية وأوضحت ذلك في بيانها الرسمي على الموقع بجانب أن الجامعة البريطانية تعطي للطلاب فرص الحصول على منح جزئية بشروط حددتها الجامعة وتكون منح الجامعة البريطانية من 10%-50% حسب شروط معينة.