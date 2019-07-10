الجدول الرسمي لامتحانات المحاولة الثانية للصف الأول الثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم

تم الاعلان عن الجدول الرسمي لامتحانات المحاولة الثانية للصف الأول الثانوي وذلك بعد إعلان نتيجة أولي ثانوي للعام الحالى 2019 للترم الثاني على الفور بعدما اعتمادها وزير التربية والتعليم، وهذا في يوم الاثنين 24 يونيو 2019، والآن نعلن لكم عن الجدول الرسمي لامتحانات المحاولة الثانية للصف الأول الثانوي كما يمكنكم معرفة النتيجة والاطلاع عليها مرة اخرى وذلك على موقع نتيجة الصف الأول الثانوي 2019، Natiagk LMS وذلك عن طريق رقم كود الطالب أحصل، كما انه قد تمت التصحيح لأوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي على مستوى 500 مدرسة سواء كانو هم الذين تم امتحانهم عن طريق الورق وذلك لعدم توافر البيئة التكنولوجية المناسبة في هذه المدارس أو الذين مارسوا الامتحانات على التابلت مباشرةً فجميعهم تم الاشراف على تصحيهم بسلام ودقة شديدة.

وقد قال مصدراً موثوقاً من وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 سوف يتم إعلانها في هذا العام وذلك عن طريق مختلف تماماً عن سابق الأعوام الماضية، فسيصل لكل طالب وطالبة من طلاب الصف الاول الثانوي النتيجة التفصيلية الخاصة بكل مادة عن طريق كود خاص به يعلن على أجهزة التابلت التي تموا امتحاناتهم من خلاله وذلك على المنصة المخصصة للاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني Lms.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

تم اعلان النتيجة بعدما تأخرت نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني، وذلك لاعتمادها هذا العام على تجربة جديدة وهى الامتحانات على التابلت والتي ادت الى انتباه وزارة التربية والتعليم على الطلاب وتوجبههم للنظام الجديد في فترة وجيزة.