الجديد الآن بالدرجات والنسب مؤشرات تنسيق الثانوية العامة والحد الأدنى للكليات والجامعات الخاصة 95% للطب البشري 90% لطب الأسنان وبداية تنسيق المرحلة الأولي الأحد القادم

نفدم لكم أبنائنا الطلبة والطالبات المؤشرات الأولية لتنسيق الثانوية العامة، للعام الدراسي القادم 2019/2020 والذي ازداد البحث عنه منذ أن أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة، بدأ الطلبة والطالبات الناجحين في البحث عن نسب التنسيق للجامعات المصرية، ومعرفة الكليات المتاحة التي تناسب مجموعهم، والاطمئنان على أن مجموعهم سيحقق لهم أملهم في الكلية التي يتطلعون أليها.

ونحن من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج نقدم لمتابعينا الأعزاء مؤشرات التنسيق للعام القادم للجامعات الحكومية وأيضاً الجامعات الخاصة ونتمن أن نوفق في تقديم معلومة دقيقة وصحيحة.

موعد بداية فتح التنسيق للمرحلة الأولي2019

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن وزير التعليم العالي ترأس الجنة العليا للتنسيق لمناقشة جميع تفاصيل التنسيق للعام القادم وقررت الجنة أن بداية التنسيق للمرحلة الأولي ستكون يوم الأحد القادم 21/7/2019

موعد اختبار القدرات و نسبة النجاح في اختبار القدرات

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن أختبار القدرات متاح من الآن وينتهي يرم السبت القادم20/7/2019 وأن اختبار القدرات هذا العام يشمل كليات تدخل لأول مرة في تنسيق المرحلة الأولي وقررت الجنة أن تكون درجة النجاح في اختبار القدرات 60%.

مؤشرات التنسيق للجامعات المصرية2019

تشير التوقعات أن مؤشرات نسبة القبول بالجامعات المصرية ستكون مرتفعة هذا العام عن العام الماضي 2018 نظراً لارتفاع المجاميع هذا العام فيوجد 36% من الطلبة الناجحين هذا العام حاصلون عل نسبة أكثر من 90% و17% من الطلبة الناجحين حاصلين على 95% وهو ما يؤشر بارتفاع نسب النجاح.

تنسيق الجامعات والمعاهد المصرية للعام الماضي2018

رابط موقع التنسيق للجامعات المصرية

يمكنكم أعزائنا الطلاب التقديم من خلال الدخول على رابط البوابة الحكومية المصرية

رابط معرفة أسس ومعاير التوزيع الجغرافي للطلاب

يمكنكم معرفة الأسس والمعايير التي يتم توزيع الطلاب من حيث الموقع الجغرافي عليها من خلال هذا الرابط

وفي نهاية المقال نرجو التوفيق لجميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة وإ لتحاقهم بالكليات التي يرغبون فيها.