الجديد في مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة تابع أدق التفاصيل وموعد التقديم في المسابقة

مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة 2019 لتعين أكثر من 65 ألف معلم ومعلمة، لسد العجز بالمدارس على مستوي الجمهورية، يترقبها بشغف مئات ألألاف من الشباب المتشوق لفرصة عمل، ويزداد البحث عن تفاصيلها وموعد التقديم لها وكيفية التقديم فيها، ونحن من خلال هذا المقال سنجيب على كل تساؤلاتكم بخصوص المسابقة، ونتمنى أن نوفق وأن ينال المقال على إعجابكم متابعينا الأعزاء.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مسابقة جديدة لتعين أكثر من 65 ألف معلم، سيتم تثبيت جزء كبير منهم والجزء الأخر سيتم عمل عقود مؤقتة لهم حسب حاجة العمل.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية التعليم

شهادة المؤهل الدراسي. أصل وصورة شهادة الميلاد. صورة بطاقة الرقم القومي. شهادة تأدية الخدمة العامة للذكور أو الإعفاء منها. شهادة الخدمة العامة للإناث. شهادة ICDL صحيفة الحالة الجنائية. الرقم التأميني، كعب عمل.

الشروط العامة لمسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة.

التقديم في المسابقة سيكون من خلال الإنترنت. المسابقة لتعين 65 ألف معلم سيتم تثبيت جزء منهم والجزء الأخر سيتم عمل عقود مؤقتة لهم. التراجع عن شرط التربوي لكليات الآداب والخدمة الاجتماعية. الحصول على شهادة ICDL شرط أساسي للتقديم. تقديم المستندات والأوراق سيكون إلكتروني.

شهادة ICDLمن شروط التقديم تعرف على مقررات الدراسة بها

أساسيات الكمبيوتر. أساسيات الإنترنت. معالجة النصوص. جداول البيانات. العروض التقدمية. المشاركة عبر الإنترنت. تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في التعليم. أمن المعلومات للمعلم. الطباعة وإدخال البيانات.

تعرف على رابط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم

سيتم التقديم في المسابقة من خلال الإنترنت عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بوابة مركز المعلومات

وفي نهاية المقال تتمنى أسرة موقعنا كلمة دوت أورج التوفيق لكل الراغبين في التقديم للمسابقة.