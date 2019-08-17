الحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الفنية 2019 و تسجيل الرغبات متاح الآن بهذه الخطوات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح الباب أمام الطلاب من حملة شهادات الدبلومات الفنية 2019 لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك بداية من اليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 وحتى يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019، حيث أن تسجيل الرغبات متاح الآن لفئات معينة وهي الفئات التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والحاصلين على الحدود الدنيا الآتية لكل تخصص من تخصصات التعليم الفني:-

أولاً :- الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات وما يعادها كالتالي :-

1- حملة دبلوم (التجارة ، دبلوم الصنايع ، دبلوم الزراعة، دبلوم السياحة والفنادق) الفئات المسموح لها فى التنسيق من الحاصلين على نسبة 60% فأكثر.

2- حملة دبلوم المدارس الثانوية لمساعدي الخدمات الصحية من الحاصلين على نسبة 75% فأكثر.

ثانياً :- الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي كالتالي:-

1- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (تجارة – صناعة – سياحة وفنادق – خدمة اجتماعية) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي من 60% فأكثر.

2- دبلوم المدارس الفنية المتقدمة (تجارة – زراعة – صنايع – سياحة وفنادق) نظام الخمس سنوات.

3- دبلوم السالزيان الدون بوسكو ، دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل، مركز التكنولوجيا المتميز.

4- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض والتابعة للجامعات من 75% فأكثر.

ملحوظة :- الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة من 65% وحتى أقل من 75% يتم التقدم بالأوراق بشكل مباشر للمعاهد العليا الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث تقوم المعاهد بقبولهم بالفرقة الثالثة بالمعهد.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني:-

تسجيل الرغبات متاح للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية نظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، ومن ثم يقوم باختيار نوع الشهادة الحاصل عليها ثم إدخال رقم الجلوس والرقم السري المدون على استمارة النجاح ، ثم القيام بتسجيل الرغبات في الخطوة التالية، وبعد أن يتم الانتهاء من إدخال كافة الرغبات يقوم الطالب بالضغط على مفتاح حفظ ثم طباعة بطاقة تسجيل الرغبات من على موقع التنسيق الإلكتروني.