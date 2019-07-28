الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعي 2019 – 2020

بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن نتيجة المرحلة الأولى من مراحل التنسيق لطلاب الثانوية العامة وعن الحدود الدنيا التي توقفت عندها كليات القمة في الجامعات المصرية، وبعد أن أعلنت الوزارة عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة،نقدم لكم الحدود الدنيا لجميع كليات المرحلة الأولى بجميع الشعب الثلاث العلمية والأدبية وعلمي رياضة

الحد الأدنى لشعبتي علمي (علوم ورياضة)

أولا كليات الطب في جميع أنحاء الجمهورية والحد الأدنى لكل كلية من كليات الطب البشري

كلية طب المنصورة 405.5

كلية طب المنوفية بشبين الكوم 405.5

كلية طب جنوب الوادي 405

كلية طب الزقازيق 405

كلية طب طنطا 405

كلية طب القاهرة 405

كلية طب سوهاج 405

كلية طب عين شمس 404.5

كلية طب الإسكندرية 404.5

كلية طب قناة السويس بالإسماعيلية 404.5

كلية طب بنها 404.5

كلية طب المنيا 404.5

كلية طب كفر الشيخ 404.5

كلية طب حلوان 404

كلية طب بور سعيد 404

كلية طب أسيوط 404

كلية طب الفيوم 403.5

كلية طب السويس 403.5

كلية طب أسوان 403.5

كلية طب بني سويف 403.5

كلية طب أسنان الزقازيق 403

كلية طب أسنان المنيا 403

كلية طب أسنان بني سويف 403

كلية طب أسنان أسيوط 403

كلية طب أسنان الفيوم 403

كلية طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403

كلية طب أسنان طنطا 403

كلية طب أسنان كفر الشيخ 403

كلية طب أسنان المنصورة 403

كلية طب أسنان جنوب الوادي 403

كلية طب أسنان عين شمس 403

كلية طب أسنان الإسكندرية 403

كلية طب أسنان القاهرة 403

كلية صيدلة المنوفية 402.5

كلية صيدلة جنوب الوادي 402.5

كلية صيدلة الفيوم 402

كلية صيدلة دمنهور 402

كلية صيدلة المنصورة 402

كلية صيدلة مدينة السادات 402

كلية صيدلة المنيا 402

كلية صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 401.5

كلية صيدلة بني سويف 401.5

كلية صيدلة الزقازيق 401.5

كلية صيدلة طنطا 401.5

كلية صيدلة القاهرة 401.5

كلية صيدلة سوهاج 401.5

كلية صيدلة عين شمس 401.5

كلية صيدلة أسيوط 401

كلية صيدلة الإسكندرية 401

كلية صيدلة بور سعيد 401

كلية صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 401

كلية صيدلة حلوان 401

الحدود الدنيا لكليات العلاج الطبيعي

علاج طبيعي القاهرة 400.5

علاج طبيعي بني سويف 400.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 400.5

علاج طبيعي جنوب الوادي 400.5

الحدود الدنيا لكليات الطب البيطري في جميع انحاء الجمهورية

طب بيطري المنوفية 399.5

ألسن كفر الشيخ 399.5

طب بيطري المنصورة 399

طب بيطري المنيا 399

طب بيطري الزقازيق 399

طب بيطري بني سويف 399

علوم البترول والتعدين مطروح 399

طب بيطري كفر الشيخ 398.5

طب بيطري جنوب الوادي 398.5

طب بيطري أسوان 398.5

طب بيطري سوهاج 398.5

طب بيطري أسيوط 398.5

طب بيطري دمنهور 398.5

طب بيطري القاهرة 398.5

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 398.5

طب بيطري الإسكندرية 398

طب بيطري بنها 398

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 398

طب بيطري مدينة السادات 398

طب بيطري مطروح 398

طب بيطري الوادي الجديد 398

الحدود الدنيا لكليات الهندسة في جميع انحاء الجمهورية

هندسة بترول و تعدين السويس 405.5

هندسة دمياط 397.5

هندسة المنصورة 395

هندسة القاهرة 395

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 394.5

هندسة بني سويف 393

هندسة الزقازيق 392

هندسة عين شمس 392

هندسة جنوب الوادي 392

هندسة طنطا 391

هندسة المنوفية بشبين الكوم 390.5

هندسة بنها 390

هندسة بنها بشبرا 389.5

هندسة كفر الشيخ 389.5

هندسة بور سعيد 389.5

هندسة الإسكندرية 389.5

هندسة سوهاج 389.5

ثانياً.. الحد الأدنى لشعبة أدبي

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 402

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 398.5

ألسن كفر الشيخ 398.5

سياسة واقتصاد السويس 397.5

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 395

سياسة واقتصاد بني سويف 395

ألسن عين شمس 394.5

إعلام القاهرة 394

ألسن بني سويف 393

ألسن المنيا 392.5

ألسن سوهاج 392

ألسن الأقصر 391.5

ألسن أسوان 391.5

آثار الزقازيق بصان الحجر 390.5

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5

إعلام بني سويف 389.5

آثار القاهرة 387.5

آثار دمياط 387.5

إعلام جنوب الوادي 387

آثار و لغات مطروح 385.5

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 384.5

آثار الفيوم 384.5

آثار أسوان 384

تربية المنيا 384

آثار الأقصر 383

تربية عين شمس 382.5

تربية الزقازيق 382

تربية طنطا 381.5

آثار سوهاج 381

تربية بور سعيد 381

تربية بنها 380.5

الاعاقة والتأهيل بني سويف 379.5

آثار جنوب الوادي 379.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 379

تربية الإسكندرية 377.5

تربية مدينة السادات 375.5

تربية المنصورة 375.5

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375

تربية دمنهور 375

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 375

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 374

فنون جميلة (فنون) المنصورة 372

تربية حلوان 372

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 372

تربية كفر الشيخ 371.5

تربية جنوب الوادي 371.5

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 371

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 370

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 368.5

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 368

تربية الفيوم 367

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 366.5

تربية بني سويف 365.5

تربية بنات عين شمس 365.5

تربية (طفولة) طنطا 365

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 365

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 365

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 364

آداب القاهرة 364

تربية سوهاج 363.5

تربية أسيوط 363.5

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 361.5

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 361

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 360.5

تربية طفولة مبكرة المنوفية 360

تربية طفولة مبكرة المنصورة 360

آداب عين شمس 360

تربية (طفولة) كفر الشيخ 359.5

تربية نوعية الزقازيق 358.5

تربية طفولة مبكرة المنيا 358.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 358

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 357.5

تربية نوعية طنطا 357

آداب بنها 357

تربية نوعية المنيا 357

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 356.5

سياحة وفنادق الإسكندرية 355.5

تربية السويس 355.5

تربية (طفولة) عين شمس 355

آداب بور سعيد 354

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 353.5

آداب حلوان 353

تربية (طفولة) الإسكندرية 352.5

فنون جميلة (فنون) حلوان 351.5

تربية طفولة مبكرة أسيوط 351

تربية طفولة مبكرة بني سويف 351

حقوق المنيا 351

آداب الإسكندرية 350.5

آداب العريش 350.2

تربية العريش 349.7

تجارة دمياط 349.5

تربية نوعية كفر الشيخ 349.5

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 349.5

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 349.5

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 348.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 348.5

فنون جميلة (فنون) أسيوط 348

تجارة القاهرة 347

آداب المنصورة 346.5

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 346

تجارة المنصورة 346

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346

تجارة الزقازيق 345.5

تربية طفولة مبكرة الفيوم 345.5

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 344.5

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 344.5

تجارة جنوب الوادي 344.5

آداب الزقازيق 344

تربية طفولة مبكرة القاهرة 344

آداب المنوفية بشبين الكوم 343.5

سياحة وفنادق المنصورة 343.5

تربية طفولة مبكرة دمنهور 343.5

تجارة عين شمس 343

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 342.5

تربية (طفولة) جنوب الوادي 342.5

تربية طفولة مبكرة مطروح 342.5

آداب طنطا 342

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 342

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341.5

آداب انتساب موجه القاهرة 341.5

فنون جميلة (فنون) المنيا 341

تجارة الإسكندرية 341

آداب انتساب موجه عين شمس 339.5

تجارة و إدارة أعمال حلوان 339

آداب بنات عين شمس 339

آداب كفر الشيخ 339

آداب و علوم إنسانية السويس 338.5

تربية (طفولة) دمنهور 338

تربية نوعية القاهرة 337.5

آداب انتساب موجه بنها 337.5

تجارة كفر الشيخ 337

آداب الفيوم 336.5

تجارة بور سعيد 336

تربية نوعية الإسكندرية 336

آداب انتساب موجه حلوان 335

فنون جميلة (فنون) الأقصر 335

آداب دمياط 334.5

آداب دمنهور 334

تجارة بنها 334

آداب أسوان 333.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 332

آداب انتساب موجه الإسكندرية 332

تربية نوعية بنها 331.5

حقوق بور سعيد 331.5

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 331

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5

تربية (طفولة) العريش 330.2

تربية جنوب الوادي بالغردقة 330

تربية نوعية جنوب الوادي 330

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 330

سياحة وفنادق مطروح 330

تربية نوعية المنصورة 329.5

حقوق سوهاج 329.5

تربية الوادي الجديد 329

تربية أسوان 329

آداب بني سويف 329

تربية (طفولة) سوهاج 328.5

تربية نوعية أسيوط 328.5

تربية نوعية بور سعيد 328.5

تربية نوعية مطروح 328.5

حقوق دمياط 328

تجارة انتساب موجه عين شمس 328

تجارة أسوان 328

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 328

تربية نوعية عين شمس 328

تجارة دمنهور 328

آداب الوادي الجديد 328

آداب جنوب الوادي 328

تربية دمياط 328

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328

تربية (طفولة) السويس 328