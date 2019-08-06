الحدود الدنُيا لكليات الشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الثانية 2019.. ورابط نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق 2019

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للإلتحاق بالجامعات المصرية الحكومية، الذي تم إعلانه خلال الساعات القليلة الماضية حيث أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذ ساعات قليلة عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للمجموعة العلمية والأدبية، حيث تم استقبال رغبات عدد 229978 طالب وطالبة في تنسيق المرحلة الثانية للشعبتين العلمي والأدبي، حيث بدا تنسيق المرحلة الثانية 2019 منذ يوم الأربعاء الماضي وتم غلق باب قبول الرغبات الإلكترونية منذ الأحد الماضي من الأسبوع الجاري، وتم الإعلان اليوم الثلاثاء عن نتائج تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2019:

جاءت المؤشرات الأولية لتنسيق الكليات والجامعات مرتفعة للمرحلة الثانية، وقد تم إعلان اليوم الحد الادنى للقبول بتنسيق المرحلة الثانية وهي كالآتي:

1- الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية المصرية بالنسبة للشعبة العلمية، هي 320 درجة بنسبة مئوية 78.05% فأكثر.

2- الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية المصرية بالنسبة للشعبة الأدبية، هي 279 درجة بنسبة مئوية 68.05% فأكثر.

ويمكن في الوقت الحالي لجميع الطلاب الذين سجلوا رغباتهم، الإطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019.

الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية 2019 للشعبة العلمية:

1- هندسة أسيوط 386.

2- هندسة منوف 385.5.

3- هندسة الطاقة أسوان 386.5.

4- هندسة السويس 388.

5- هندسة حلوان 388.5.

6- هندسة الفيوم 388.

7- هندسة المنيا 387.

8- هندسة أسوان 386.5.

9- فنون جميلة عمارة حلوان 380.5.

10- حاسبات ومعلومات المنصورة 379.5.

11- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ 379.5.

12- حاسبات ومعلومات عين شمس 379.5.

13- فنون جميلة عمارة الإسكندرية 378.5.

14- تربية الإسكندرية 378.5.

15- إعلام القاهرة 370.5.

وسوف نستكمل لكم الحدود الدنيا للكليات والجامعات والمعاهد الخاصة بالشعبة العلمية من خلال تحديث هذا المقال باستمرار.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019:

يمكن لجميع الطلاب الآن الإطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، من خلال الرابط الرسمي لتنسيق الثانوية العامة من خلال بوابة الحكومة المصرية، عن طريق تسجيل كود الطالب والرقم السري الخاص به والضغط على النتيجة.

ويجب ملاحظة أن موقع التنسيق الالكتروني يواجه ضغطاً هائلاً، من كثرة المستعلمين ويجب التحلي بالصبر أثناء الاستعلام.