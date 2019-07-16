الحد الأدنى لتنسق المرحلة الأولي | 97.7% لعلمي علوم و 95% لعلمي رياضة و80% للقسم الأدبي

في تتابع ظهور “نتيجة الثانوية العامة” لعام 2018-2019، يبحث الطلاب عن تفاصيل التنسيق للمرحلة الأولي من أجل تسجيل الرغبات، وفي صباح اليوم أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التسجيل لرغبات المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، وذلك بداية من اليوم الأحد الموافق 21/7/2019 حت موعد أقصي الخميس يوم 25/7/2019 وذلك اعتماداً على الحد الأدنى لدرجات الطلاب، واليكم تفاصيل الرغبات للمرحلة الأولى لتنسيق الطلبة والطالبات.

تفاصيل تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق لعام 2018-2019



البيان الحد الأدنى عدد الطلاب الشعبة العلمية 398 درجة واكثر أي ما يعادل 97% واكثر 30152 طالب وطالبة شعبة الهندسة 389.5 درجة واكثر أي ما يعادل 95% واكثر 14690 طالب وطالبة شعبة الأدبي 328 درجة درجة واكثر أي ما يعادل 89% واكثر 98471 طالب وطالبة أجمالي عدد الطلاب 143313 طالب وطالبة

تفاصيل بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قالت وزارة التعليم العالي للطلاب لجميع الطلبة والطالبات الذين انتهوا من أداء امتحانات الثانوية العامة ، أن جميع الطلاب يستعدون لبدء مرحلة جديدة من حياة تعليمية مختلفة وهي مرحلة التعليم الجامعي، والتي على أساسها يتم تحديد المستقبل وتحديد الملامح الأساسية للغد، وفي ظل رغبة القيادة السياسية ورغبة وزارة التربية والتعليم العالي في تحديث وتطوير منظومة التعليم في مصر فقد تم إنشاء العديد من الجامعات والكليات الجديدة فسوف يتم القبول بهذه الجامعات بداية من تنسيق هذا العام 2019 من أجل تحقيق الهدف المطروح وتنفيذ خطة الدولة في تطوير التعليم.

