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الحد الأدنى لتنسق المرحلة الأولي | 97.7% لعلمي علوم و 95% لعلمي رياضة و80% للقسم الأدبي

كتب Ahmed Saadفي آخر تحديث
الحد الأدنى لتنسق المرحلة الأولي | 97.7% لعلمي علوم و 95% لعلمي رياضة و80% للقسم الأدبي
وزارة التعليم العالي وتنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة 2019

في تتابع ظهور “نتيجة الثانوية العامة” لعام 2018-2019، يبحث الطلاب عن تفاصيل التنسيق للمرحلة الأولي من أجل تسجيل الرغبات، وفي صباح اليوم أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التسجيل لرغبات المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، وذلك بداية من اليوم الأحد الموافق 21/7/2019 حت موعد أقصي الخميس يوم 25/7/2019 وذلك اعتماداً على الحد الأدنى لدرجات الطلاب، واليكم تفاصيل الرغبات للمرحلة الأولى لتنسيق الطلبة والطالبات.

وزارة التعليم العالي وتنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة 2019
وزارة التعليم العالي وتنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة 2019

تفاصيل تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق لعام 2018-2019

البيان الحد الأدنى عدد الطلاب
الشعبة العلمية 398 درجة واكثر أي ما يعادل 97% واكثر 30152 طالب وطالبة
شعبة الهندسة 389.5 درجة واكثر أي ما يعادل 95% واكثر 14690 طالب وطالبة
شعبة الأدبي 328 درجة درجة واكثر أي ما يعادل 89% واكثر   98471 طالب وطالبة
أجمالي عدد الطلاب 143313 طالب وطالبة
تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة 2019
تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة 2019

تفاصيل بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قالت وزارة التعليم العالي للطلاب لجميع الطلبة والطالبات الذين انتهوا من أداء امتحانات الثانوية العامة ، أن جميع الطلاب يستعدون لبدء مرحلة جديدة من حياة تعليمية مختلفة وهي مرحلة التعليم الجامعي، والتي على أساسها يتم تحديد المستقبل وتحديد الملامح الأساسية للغد، وفي ظل رغبة القيادة السياسية ورغبة وزارة التربية والتعليم العالي في تحديث وتطوير منظومة التعليم في مصر فقد تم إنشاء العديد من الجامعات والكليات الجديدة فسوف يتم القبول بهذه الجامعات بداية من تنسيق هذا العام 2019  من أجل تحقيق الهدف المطروح وتنفيذ خطة الدولة في تطوير التعليم.

عن الكاتب

Ahmed Saad

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية تجارة قسم محاسبة والهوايات: الكتابة في الموضوعات التقنية والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة جميع الاخبار العالمية والعربية واحب تصفح مواقع الإنترنت بجميع المجالات وخاصه كرة القدم.

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