الحد الأدني لتنسيق المرحلة الثانية بالجامعات 2020 والأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد العليا

أسدلت وزارة التعليم العالي اليوم عن تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة وذلك بالإعلان عن نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة 2020، حيث توقف الحد الأدنى للطب البشري عند مجموع 404، بينما توقف الحد الأدنى لطب الأسنان عند مجموع 403.50 درجة بينما توقف الحد الأدنى لكليات الصيدلة عند 402 درجة والعلاج الطبيعي عند 401.50 درجة، كما توقف الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية عند 394.50 والألسن عند 390.5، والإعلام عند 388 درجة ، وكلية الأثآر عند 381 درجة.

حيث أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2020، و الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2020 للشعب الثلاث العلمي علوم والعلمي رياضيات والأدبي والتي جاءت كالتالي:-

الحد الأدنى للشعبة العلمية ( علوم – رياضة) 370.50 درجة بنسبة 77.40%.

الحد الأدنى للشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة 80%.

موعد تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2020 والأماكن الشاغرة بالجامعات والمعاهد العليا:-

وفقاً لما أعلنه وزير التعليم العالي في المؤتمر الصحفي اليوم أثناء الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للجامعات عن أنه المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020 سوف تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020 ولمدة 5 أيام حتى يوم السبت الموافق 5 سبتمبر.

الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية بالكليات والمعاهد العليا:-

تتوافر لطلاب المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2020 العديد من الأماكن الشاغرة بالجامعات لطلاب الشعبة العلمية والهندسية والأدبية وذلك وفقاً لما أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار ويمكن التعرف على هذه الأماكن الشاغرة من هنا ومن أبرز الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020 الكليات الآتية:-

الطب البيطري، ، التمريض، الهندسة (رياضيات)، الحاسبات والمعلومات (علوم – رياضيات)، الذكاء الاصطناعي، الألسن ، الإعلام، السياسة والاقتصاد، الآداب، والعلوم، التجارة، الحقوق، وكافة المعاهد العليا والمتوسطة.