الحد الأدني للقبول بالتعليم الثانوي العام والدبلومات الفنية بمحافظة الشرقية 2019

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنسيق المرحلة الثانوية للتعليم الثانوي العام والتعليم الفني بجميع نوعياته التجاري والصناعي والزراعي والتعليم المزدوج والفندقي لعام 2019 حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بمحافظة الشرقية 119 ألف 251 طالب وطالبة وعدد الحاضرين للامتحانات بلغ 118 ألف 332 طالب و طالبة.

وقد اعتمد محافظ الشرقية الحد الأدني للتعليم الثانوي العام بمحافظة الشرقية بمجموع 225 درجة، والتعليم الثانوي نظام الخدمات بمجموع 180 درجة، والتعليم الثانوي الخاص بمجموع 140 درجة، كما اعتمد محافظ الشرقية الحد الأدني للقبول بالتعليم الفني بنوعياته الثانوي الفني الصناعي، والثانوي الفني التجاري، والثانوي الفني التجاري، والتعليم المزدوج، والتعليم الثانوي الفني الفندقي.

وجاء الحد الأدني للقبول بمدرسة الزقازيق الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات بمجموع 215 درجة، ومدرسة السلطان عويس نظام خمس سنوات بالعاشر من رمضان بمجموع 210 درجة، ومدرسة الشهيد طيار أحمد فؤاد بكر بمجموع 190 درجة، ومدرسة الزقازيق الفنية بنات رقم 2 بمجموع 190 درجة، ومدرسة الزقازيق المعمارية 190 درجة، ومدرسة الزقازيق الفنية بنات 1 بمجموع 200 درجة، وبلبيس الصناعية بنين 190 درجة، وبلبيس الصناعية بنات بمجموع 200 درجة، ننشر بالتفصيل فى الجدول التالي الحد الأدني للقبول فى المدارس الثانوية الصناعية نظام 5 سنوات ونظام 3 سنوات بالكامل بمحافظة الشرقية.

وقد جاء الحد الأدني للقبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج حيث بلغ الحد الأدني بمدرسة السويدي للتعليم المزدوج 220 درجة، والسلطان عويس للتعليم المزدوج 185 درجة، والصالحية للتعليم المزدوج 185 درجة، وإم سي ف للتعليم المزدوج 180 درجة، ومصر الحجاز للتعليم المزدوج 170 درجة، وحكيم مصر باكو للتعليم المزدوج 170 درجة، ومدرسة مدستار للتعليم المزدوج 170 درجة، وعامر للتعليم المزدوج 170 درجة، ومحمدين للتعليم المزدوج 170 درجة، وننشر جدول الحد الأدني للقبول بمدارس التعليم المزدوج بمحافظة الشرقية.

أما الحد الأدني للقبول بالتعليم الفني الزراعي فيد بلغ الحد الأدني للقبول بمدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية 190 درجة، ومنيا القمح الثانوية الزراعية 175 درجة، وفاقوس الثانوية الزراعية 195 درجة، وكفر صر الثانوية الزراعية 195 درجة، والشهيد ميلاد حنا بديرب نجم بمجموع 175 درجة، والسلام الثانوية الزراعية ببلبيس 170 درجة، والصالحية الجديدة الثانوية الزراعية 170 درجة، وعاطف خليل الثانوية الزراعية 195 درجة، أما التعليم الثانوي التجاري فقد بلغ الحد الأدني للقبول بمدرسة الزقازيق الفندقية 215 درجة، والمدارس التجارية نظام 5 سنوات 180 درجة، والمدارس التجارية نظام الثلاث سنوات 155 درجة، وخدمات المدارس التجارية نظام الثلاث سنوات 140 درجة.