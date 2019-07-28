الحد الادنى للطب 98.4% والصيدلة 97.8% نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى وموعد تنيسق المرحلة الثانية

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار صباح اليوم الأحد 28/7/2019 مؤتمرًا صحفيًا أعلن عن نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2019/2020 للشعب الثلاث ( علمي علوم – علمي راضة – أدبي)، وجاءت النتائج بان الحد الأدنى لكليات الطب 98.4% ، وطب الأسنان 98.29 %، وكليات الصيدلة 97.8%. والعلاج الطبيعي 97.68%.، كما وأعلن عبد الغفار عن موعد بدء تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية.

نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2019

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2019

بدأت مرحلة الترقب وانتظار طلاب الثانوية العامة للغعلان عن موعد بدء تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة بعد أن أُعلنت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم، وكان الوزير خالد عبد الغفار خلال المؤتمر الصحفي اعلن عن فتح باب التسجيل للرغبات في المرحلة الثانية يوم الأربعاء الموافق 31/7/2019 ويستمر لمدة خمسة ايام تنتهي يوم الأحد 4/8/2019، وذلك عبر بوابة الحكومة المصرية

الحد الأدنى للقبول في تنسيق تنيسق المرحلة الثانية

وفقًا لما أعلنه الوزير عبد الغفار سوف يكون الحد الأدنى لتسجيل الرغبات في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات عبر بوابة التنسيق الإلكتروني tansik.egypt.gov.eg ، هي كما يلي:

الحد الأدنى للتسجيل شعبة علمي علوم بنسبة 87.05 % فأكثر، أي مجموع 320 درجة فأكثر.

الحد الأدنى للتسجيل شعبة أدبي بنسبة 68.05% فأكثر، أي مجموع 279 درجة فأكثر.

نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى .. الحد الأدنى للقبول المرحلة الأولى

الحد الأدنى لكليات شعبة العلمي (علوم ورياضة) بالدرجات

طب المنصورة 405.5

طب المنوفية بشبين الكوم 405.5

هندسة بترول وتعدين السويس 405.5

طب جنوب الوادي 405

طب الزقازيق 405

طب طنطا 405

طب القاهرة 405

طب سوهاج 405

طب عين شمس 404.5

طب الإسكندرية 404.5

طب قناة السويس بالإسماعيلية 404.5

طب بنها 404.5

طب المنيا 404.5

طب كفر الشيخ 404.5

طب حلوان 404

طب بور سعيد 404

طب أسيوط 404

طب الفيوم 403.5

طب السويس 403.5

طب أسوان 403.5

طب بني سويف 403.5

طب أسنان الزقازيق 403

طب أسنان المنيا 403

طب أسنان بني سويف 403

طب أسنان أسيوط 403

طب أسنان الفيوم 403

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403

طب أسنان طنطا 403

طب أسنان كفر الشيخ 403

طب أسنان المنصورة 403

طب أسنان جنوب الوادي 403

طب أسنان عين شمس 403

طب أسنان الإسكندرية 403

طب أسنان القاهرة 403

صيدلة المنوفية 402.5

صيدلة جنوب الوادي 402.5

صيدلة الفيوم 402

صيدلة دمنهور 402

صيدلة المنصورة 402

صيدلة مدينة السادات 402

صيدلة المنيا 402

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 401.5

صيدلة بني سويف 401.5

صيدلة الزقازيق 401.5

صيدلة طنطا 401.5

صيدلة القاهرة 401.5

صيدلة سوهاج 401.5

صيدلة عين شمس 401.5

صيدلة أسيوط 401

صيدلة الإسكندرية 401

صيدلة بور سعيد 401

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 401

صيدلة حلوان 401

علاج طبيعي القاهرة 400.5

علاج طبيعي بني سويف 400.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 400.5

علاج طبيعي جنوب الوادي 400.5

طب بيطري المنوفية 399.5

ألسن كفر الشيخ 399.5

طب بيطري المنصورة 399

طب بيطري المنيا 399

طب بيطري الزقازيق 399

طب بيطري بني سويف 399

علوم البترول والتعدين مطروح 399

طب بيطري كفر الشيخ 398.5

طب بيطري جنوب الوادي 398.5

طب بيطري أسوان 398.5

طب بيطري سوهاج 398.5

طب بيطري أسيوط 398.5

طب بيطري دمنهور 398.5

طب بيطري القاهرة 398.5

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 398.5

طب بيطري الإسكندرية 398

طب بيطري بنها 398

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 398

طب بيطري مدينة السادات 398

طب بيطري مطروح 398

طب بيطري الوادي الجديد 398

هندسة دمياط 397.5

هندسة المنصورة 395

هندسة القاهرة 395

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 394.5

هندسة بني سويف 393

هندسة الزقازيق 392

هندسة عين شمس 392

هندسة جنوب الوادي 392

هندسة طنطا 391

هندسة المنوفية بشبين الكوم 390.5

هندسة بنها 390

هندسة بنها بشبرا 389.5

هندسة كفر الشيخ 389.5

هندسة بور سعيد 389.5

هندسة الإسكندرية 389.5

هندسة سوهاج 389.5

الحد الأدنى لشعبة الأدبي بالدرجات