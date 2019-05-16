الحصول على رقم جلوس الثانوية العامة 2019 “جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي”

يبحث طلاب الثانوية العامة في الفترة الحالية، عن طريقة معرفة والحصول على رقم الجلوس الخاص بهم لآداء امتحانات الثانوية العامة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إمكانية حصول الطلاب على رقم الجلوس الخاص بهم عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك تسهيلا على الطلاب، نقوم من خلال هذا المقال، مساعدة الطلاب في الحصول على نتائجهم عبر الخطوات التالية:

بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول اختبارات الثانوية العامة، والذي سوف نعرضه عليكم في هذا المقال، نقوم الآن باستعراض خطوات الحصول على رقم جلوس امتحانات الثانوية العامة 2019، لمساعدة أبناءنا في معرفة والتأكد من رقم جلوسهم للاطمئنان قبل دخول الاختبارات النهائية لهذا العالم.

الحصول على رقم جلوس الثانوية العامة 2019

يستطيع جميع الطلاب الآن الحصول على رقم جلوسهم عبر الدخول على الموقع التالي، موقع بوابة الثانوية العامه:

بوابة الثانوية العامه

بعد ذلك يقوم الطلاب بإدخال الكود الخاص بهم الذي تم الحصول عليه من قبل من المدرسة الخاصه بهم، وسوف يقوم الموقع بعرض كافة التفاصيل عن الطالب ورقم الجلوس الخاص به، وسوف يتم أيضا عرض جدول اختبارات الثانوية العامة هذا العام كالتالي:

جدول امتحان الثانوية العامة الدور الأول 2019

يمكننا أيضا مساعدتكم في الحصول على رقم الجلوس الخاص بكم، عن طريق وضع تعليق بكود الطالب وسوف نقوم بمساعدتكم فورا.

مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لطلابنا هذا العام.