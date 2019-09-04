الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019-2020 ومواعيد الامتحانات والإجازات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وذلك بعد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة ومنها الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019 / 2020.

كما تمت مناقشة مشروع القرار الوزارى المنظم لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالنظام الجديد “نظام التابلت” وكذلك مناقشة مشروع القانون المنظم للإسراع التعليميى لطلبة مراحل التعليم المختلفة من الابتدائى والإعدادى والثانوي العام، وكذلك مناقشة تطوير التعليم الفنى بنوعياته الثلاث التجارى والصناعى والزراعى.

أما بخصوص الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019 / 2020 والتى وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى فقد جاءت مواعيد بدء الدراسة والامتحانات والإجازات خلال العام الدراسي الجديد 2019 / 2020 كالتالى:-

بدء العام الدراسي الجديد بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني تبدأ من يوم 11-9-2019 وحتى 28-5-2020 وعدد الأسابيع 37 أسبوع.

بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد بالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي من يوم 21-92019 وحتى 4-6-2020 ومدة الدراسة 35 أسبوع.

بداية الفصل الدراسي الأول لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائي من يوم 11-9-2019 وحتى 23-1-2020.

بداية الفصل الدراسي الأول بالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي من 21-9-2019 حتى 23-1-2020

بداية الفصل الدراسي الثاني لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم 8-2-2020 وحتى 28-5-2020.

بداية الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي من يوم 8-2-2020 وحتى 4-6-2020.

هذا وتبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية فى الفصل الدراسي الأول بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي 11 يوم، وتبلغ عدد أيام الدراسة بالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي 104 يوم.

وتبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية فى الفصل الدراسي الثانى بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي 94 يوم، ويبلغ عدد ايام الدراسة الفعلية بالنسبة للصفوف من الثالث الابتدا\ي وحتى الثالث الثانوي 96 يوم.

أيام الإجازات خلال العام الدراسي الجديد 2019 – 2020

إجازة عيد القوات المسلحة المصرية يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2019.

إجازة المولد النبوي الشريف يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019.

إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020.

إجازة نصف العام اسبوعان تبدأ من يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 وتنتهى يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020.

إجازة نصف العام اسبوعان تبدأ من يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 وتنتهى يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020. إجازة شم النسيم يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2020.

إجازة عيد تحرير سيناء يوم السبت الموافق 25 أبريل 2020 .

مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2019 – 2020

يوم السبت الموافق 2 مايو 2020 بداية امتحانات النقل والشهادة الاعدادية بالمحافظات مع استمرار الدراسة لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي حتى يوم الخميس الموافق 28 مايو 2020.

يوم السبت الموافق 16 مايو 2020 بداية امتحانات الدبلومات الفنية

يوم السبت الموافق 6 يونيو 2020 بداية امتحانات الثانوية العامة.

ونعرض الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019-2020 كاملة